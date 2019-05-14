Không phải tấm chồng hay giàu nghèo, phụ nữ hơn thua nhau là ở 3 điều này!

Phụ nữ yêu 14/05/2019 05:00

Là phụ nữ, ai cũng mong mình sẽ một đời hạnh phúc nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi mình có đang nỗ lực để trở nên hạnh phúc?

Chỉ ai nông cạn mới nghĩ rằng phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, bởi 3 thứ này mới làm nên cốt cách, khí chất của riêng họ.

Không phải tấm chồng hay giàu nghèo, phụ nữ hơn thua nhau là ở 3 điều này! - Ảnh 1
Không phải tấm chồng hay giàu nghèo, phụ nữ hơn thua nhau là ở túi tiền - tiền do mình làm ra - Ảnh minh họa: Internet

1. Độc lập tài chính

Là phụ nữ, đừng chỉ mang chồng con ra để so bì, hơn thua với nhau. Bởi lẽ, dẫu có lấy được người chồng giàu có, cung phụng mình như bà hoàng nhưng lại vô công rồi nghề, không có công việc, sự nghiệp thì chẳng có gì đáng tự hào.

Đời phụ nữ, hơn nhau là ở túi tiền, ở khả năng độc lập tài chính. Bạn kiếm được nhiều hay ít tiền không quan trọng, quan trọng là bạn có thể tự nuôi sống bản thân, không ăn bám chồng hay bất cứ ai. Chỉ khi làm chủ đời mình bạn mới có tiếng nói trong gia đình, mới được trân trọng.

Không phải tấm chồng hay giàu nghèo, phụ nữ hơn thua nhau là ở 3 điều này! - Ảnh 2
Phụ nữ giàu nghèo, sướng khổ như thế nào không biết, nhưng nhát định phải tư tin ở chính mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn tự tin ở bản thân

Phụ nữ trước khi kết hôn thường rất tự tin, thuở ấy họ có thân hình hấp dẫn, có khuôn ngực căng đầy, vòng eo son rỗi. Vậy nhưng, cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với việc mang thai, sinh con đã khiến cô ấy trở nên xập xệ, ngấn mỡ và mất dần lòng kiêu hãnh. Đặc biệt, họ còn sợ chồng chán chồng chê, sẽ vì vợ kém sắc, già nua mà chạy theo nhân tình.

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng phạm phải sai lầm ấy. Hãy cứ kiêu hãnh như vốn dĩ, thay vì tự ti về vóc dáng hãy tích cực giảm cân để lấy lại thân hình của ngày cũ. Đừng để việc chăm con, chăm sóc gia đình khiến bạn trở thành giúp việc không lương, đầu bù tóc rối. Hãy cho mình quyền được nghỉ ngơi, thư giản và hưởng thụ cuộc sống, vì bạn xứng đáng được như thế.

Không phải tấm chồng hay giàu nghèo, phụ nữ hơn thua nhau là ở 3 điều này! - Ảnh 3

Hãy làm điều mình thích, đặt chân đến nơi bấy lâu nay mình ước ao và hiện thực hóa khát khao sâu thẳm trong lòng -  Ảnh minh họa: Internet

3. Sống cho chính mình

Phụ nữ Việt thường sợ rất nhiều thứ. Họ sợ bị người ngoài đánh giá, sợ mẹ cha buồn lòng, sợ anh chị em mất mặt, sợ điều tiếng thiên hạ đổ lên đầu mình nên cứ phải bất an. Muốn làm điều mình thích, mặc thứ mình muốn họ cũng không dám chỉ vì mình quá khác biệt.

Ngay từ hôm nay, bạn hãy tống khứ những nỗi lo điên rồ ấy khỏi đầu mình. Hãy làm điều mình thích, đặt chân đến nơi bấy lâu nay mình ước ao và hiện thực hóa khát khao sâu thẳm trong lòng. Có như thế thì đến cuối đời bạn mới không phải hối tiếc về những tháng năm mình đã sống, mới có một cuộc đời hạnh phúc thật sự.

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