Phụ nữ khôn ngoan và 3 chữ ĐỪNG giúp họ có cuộc đời không vướng bận ưu phiền

Phụ nữ yêu 06/05/2019 16:58

Đây là 3 chữ “đừng” phụ nữ thông minh luôn tự nhắc nhở bản thân để cả đời an yên, không phải khổ đau vì bất cứ ai.

Là phụ nữ, nhất định phải thuộc lòng 3 chữ “đừng” này để cả đời an yên, không phải bận lòng, âu lo.

Phụ nữ khôn ngoan và 3 chữ ĐỪNG giúp họ có cuộc đời không vướng bận ưu phiền - Ảnh 1
Cứ mãi keo kiệt với chính mình sẽ khiến bạn trở nên đáng thương vì đã đánh mất những niềm vui bé mọn của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng keo kiệt với chính mình

Dẫu biết người phụ nữ trong thường vun vén cho gia đình, như ông bà ta có nói “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Họ cố gắng chi tiêu tằn tiện để cùng chồng gầy dựng kinh tế, tích cóp để vợ chồng có khoản vốn làm ăn. Hay ít nhất, cũng có khoản tiền phòng khi bất trắc cũng có để xoay sở.

Vậy nhưng, bạn đừng hi sinh quá nhiều cho người khác mà quên đi việc phải yêu thương chính mình. Nếu cứ cân đo đong đếm khoản tiền ấy có thể mua cho chồng cái áo, mua cho con hộp sữa, cứ mãi keo kiệt với chính mình sẽ khiến bạn trở nên đáng thương vì đã đánh mất những niềm vui bé mọn của bản thân.

Chỉ cần không hoang phí, không vung tay quá trán thì nếu thích thỏi son, lọ nước hoa thì hãy cứ chi tiền mua cho mình.

Phụ nữ khôn ngoan và 3 chữ ĐỪNG giúp họ có cuộc đời không vướng bận ưu phiền - Ảnh 2
Chỉ khi có thể thẳng thắn nói ra những uất ức, tức giận trong lòng thì hai bạn mới có cơ hội thấu hiểu nhau - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng giấu chặt tâm tư

Vợ chồng chung sống không thể tránh được những lúc cãi nhau, những va chạm hay bất đồng quan điểm. Chỉ khi có thể thẳng thắn nói ra những uất ức, tức giận trong lòng thì hai bạn mới có cơ hội thấu hiểu, cảm thông và tiết chế cái tôi cá nhân.

Có như thế, hôn nhân mới bền chặt, vợ chồng càng chung sống càng trân trọng hạnh phúc mình đang có. Nếu cứ ôm giữ những phiền muộn, cắn răng chịu đựng thì chờ đến khi “tức nước vỡ bờ” bạn sẽ không thể cứu vãn tình hình nữa.

Phụ nữ khôn ngoan và 3 chữ ĐỪNG giúp họ có cuộc đời không vướng bận ưu phiền - Ảnh 3
Càng chất chứa những oán hận, càng căm ghét đối phương bạn sẽ càng khó tìm thấy sự an yên cho mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng ghi nhớ thù hận

Sau mỗi mối tình, thứ phụ nữ nên giữ lại là những kỷ niệm đẹp, những ký ức vui vẻ khi ở bên người đàn ông đã cũ. Dẫu anh ấy có từng vô tâm, ngoại tình hay làm điều gì không phải thì bạn hãy chủ động bỏ qua. Càng chất chứa những oán hận, càng căm ghét đối phương bạn sẽ càng khó tìm thấy sự an yên cho mình.

Sau khi đã kết thúc cuộc tình đầy nước mắt, cuộc hôn nhân ngang trái bạn hãy cho mình quyền được hạnh phúc. Dẫu không thể làm bạn với người cũ thì cũng đừng xem anh ta như kẻ thù.

Là phụ nữ, chỉ cần khắc cốt ghi tâm 3 chữ “đừng” trên thì đời bạn tự khắc vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực.

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