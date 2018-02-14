Không hôn nhân nào bền chặt nổi nếu như thiếu 7 điều này

Phụ nữ yêu 14/02/2018 11:32

Khi kết hôn, bất cứ cặp vợ chồng nào cũng hi vọng cuộc hôn nhân của mình được bền chặt. Nhưng không biết cách thông cảm và hiểu cho nhau thì cuộc hôn nhân ấy không thể trọn vẹn. 7 điều sau đây sẽ là vũ khí bí mật cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Khi yêu nhau mọi người thường nghĩ rằng hạnh phúc là chỉ cần có nhau là đủ. Tuy nhiên khi kết hôn rồi thì tất cả mọi suy nghĩ đó sẽ tan biến ngay tức khắc và cuộc sống hôn nhân không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ.

1. Niềm tin

Bất cứ cuộc hôn nhân nào nếu muốn có được sự trọn vẹn thì điều đầu tiên cần đặt lên bàn cân chính là niềm tin của bản thân dành cho đối phương đến đâu. Đừng suy nghĩ rằng không có người xấu, xã hội này có rất nhiều người sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc của bạn. Đôi khi cũng chính vì sự ghen ghét, đố kị với một gia đình quá hoàn hảo.

Bởi thế nhất định khi trở thành vợ chồng phải có niềm tin ở nhau. Đừng bị lay động bởi các yếu tố bên ngoài. Có niềm tin thì cuộc hôn nhân ấy sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

2. Quan hệ bạn bè

Hôn nhân chính là sự ràng buộc của tình yêu. Khi kết hôn rồi thì cuộc hôn nhân ấy không còn lãng mạn như tình yêu nữa. Những lúc cần sẻ chia, thấu hiểu, đừng quên xem nhau như những người bạn. Khi là bạn bè, cả hai có thể dễ dàng chia sẻ cho nhau những điều nho nhỏ trong cuộc sống mà không phải đắn đo quá nhiều. Sự gần gũi của tình bạn sẽ khiến bạn nhìn thấy một khía cạnh khác của cuộc hôn nhân mà mình đang có.

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Hãy biết cách biến đối phương trở thành bạn - Ảnh: Internet

3. Luôn vui vẻ

Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nếu như bạn không biết cách khiến nó trở nên thoải mái. Muốn cuộc hôn nhân bền chặt và hạnh phúc, đừng quên tạo ra tiếng cười cho nhau. Một vài mẩu chuyện cười dí dỏm với gương mặt khôi hài có thể khiến bạn đời cảm thấy vô cùng thoải mái, sảng khoái khi ở bên cạnh bạn.

4. Chia sẻ

Dù là đàn ông hay phụ nữ đừng toan tính việc thiệt hơn khi vào bếp. Phụ nữ hãy lấy đó là niềm vui mỗi khi vào bếp. Còn đàn ông cũng đừng nghĩ đó là công việc của phụ nữ. Hãy biết cách cùng nhau làm việc, chia sẻ với nhau cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

5. Hỗ trợ

“Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”. Đâu phải tự dưng mà xuất hiện câu nói ấy. Đã làm vợ chồng thì phải biết cách chia sẻ công việc với nhau, hỗ trợ nhau mọi lúc mọi nơi khi đối phương cần. Biết cách khích lệ, cổ vũ nửa kia hoàn thành mục tiêu và cố gắng đạt được ước mơ của mình.

Không hôn nhân nào bền chặt nổi nếu như thiếu 7 điều này - Ảnh 2
“Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” - Ảnh: Internet

6. Giao tiếp

Cả ngày bận công việc, cả ngày tất bật với đống giấy tờ sổ sách và nói quá nhiều khi tranh luận trên cơ quan. Thế nhưng về nhà đừng quên giao tiếp với nửa còn lại của mình. Có thể là chia sẻ công việc một ngày đầy khó khăn vất vả. Cũng có thể đơn giản chỉ là kể lại vài bất đồng với đồng nghiệp hay những bất mãn nào đó. Tuy nhiên, chỉ cần bạn có thể thoải mái chia sẻ những thứ đó với bạn đời, điều đó chứng tỏ cuộc hôn nhân của bạn rất khăng khít, bền chặt.

7. Cùng nhau làm tốt mọi việc

Kết hôn có nghĩa là cùng nhau cố gắng để có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không phải hôn nhân lúc nào cũng bình lặng, êm đềm như mong ước, sẽ có nhiều khó khăn phải cùng nhau trải qua. Chỉ cần biết cách cùng nhau cố gắng, hoàn thành tốt mọi việc là đủ.

Cuộc hôn nhân của bạn có thể hạnh phúc bền chặt đến đâu, tất cả đều do cả hai quyết định. Điều quan trọng là hãy biết cách áp dụng 7 điều này để giữ cuộc hôn nhân của mình luôn bền chặt.

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Người đàn ông nào cũng có sĩ diện của họ, đặc biệt là trước mặt phụ nữ họ không bao giờ được đánh mất lòng tự tôn. Bởi vì đối với đàn ông, sĩ diện vô cùng quan trọng. Bởi vậy, làm 1 người vợ thông minh thì phải biết bảo vệ sĩ diện của chồng.

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Từ khóa:   hôn nhân niềm tin tin tưởng tôn trọng

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