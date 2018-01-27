Trong hôn nhân, tốt nhất đừng trở thành 3 kiểu phụ nữ này nếu không muốn khổ cả đời

Đặc biệt là trong hôn nhân, phụ nữ cần ý thức được đừng biến mình thành 3 kiểu người này nếu không muốn khổ cả đời:

Bởi vì có thể hôm nay họ yêu quý, trân trọng bạn nhưng tới ngày mai khi nhan sắc bạn không còn được như xưa, đàn ông rất có thể sẽ kiếm ngay người đàn bà mới và vứt bạn sang 1 bên. Vì thế, dù có là người yêu hay làm vợ chồng thì cũng nên nắm vững những nguyên tắc để trở thành người phụ nữ vui vẻ.

Người phụ nữ như thế này có thể gọi là người lụy tình, họ sẵn sàng phục vụ chăm sóc chồng 1 cách vô điều kiện, đôi khi còn tự bỏ bê bản thân. Mỗi yêu cầu, mỗi sở thích của chồng đều nắm trong lòng bàn tay nhưng chính sở thích của mình lại không biết.

Luôn xem đàn ông là nhất và tôn sùng họ vô điều kiện

Ai yêu nhiều thì người đó khổ - Ảnh Internet

Mà lẽ dĩ nhiên ở đời, ai yêu nhiều thì người đó khổ, hơn nữa càng yêu chiều người ta thì sẽ càng bị coi thường. Khi ấy các đức ông chồng sẽ nghĩ việc được vợ chiều chuộng là lẽ đương nhiên, còn họ thì chỉ việc ra ngoài ăn chơi nhảy múa. Khi ấy, bạn sẽ không giống 1 người vợ mà sẽ giống 1 cô ô sin hơn.

Luôn thích dựa dẫm nhất là về tiền bạc

Có 1 kiểu phụ nữ thường nghĩ kiếm tiền là chuyện của đàn ông, còn đàn bà chỉ việc lấy chồng giàu và ngồi hưởng thụ. Thực tế thì không có ông chồng đại gia nào cưới 1 người vợ ăn bám cả. Và đương nhiên cũng không 1 ai thích bạn ăn bám họ, ngay cả khi đó là người chồng đầu gối tay ấp.

Không cần thiết vợ phải kiếm được thật nhiều tiền, nhưng ít ra nên có 1 công việc với lương tháng ổn định, dù chỉ là vài triệu đủ chi trả tiền quần áo. Có như thế mới không ai dám khinh thường bạn và người chồng cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn khi chung sống với vợ.

Nếu cứ ngửa tay xin tiền thì không sớm thì muộn, chồng bạn cũng sẽ cảm thấy chán ghét vợ và không coi bạn ra gì. Vì vậy, các cô gái đừng dại dột nghỉ việc sau khi lấy chồng nhé.

Không cần thiết vợ phải kiếm được thật nhiều tiền, nhưng ít ra nên có 1 công việc - Ảnh Internet

Không biết buông bỏ

Kiểu người phụ nữ thích níu kéo sẽ dễ khiến đàn ông nhàm chán và coi khinh. Bởi 1 khi trái tim người đàn ông đã không còn chỗ dành cho bạn thì dù bạn có làm gì, níu kéo ra sao, anh ta vẫn sẽ ra đi. Có chăng cưỡng cầu chỉ đem lại 1 kết cục gượng gạo và không hạnh phúc.

Biết nắm đúng lúc và buông đúng thời điểm, phụ nữ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Dù cho khi chồng bạn đòi chia tay, bạn cũng không nên khóc lóc ăn vạ và cầu xin ở lại vì có làm thế cũng vô ích.

Ngược lại hãy mạnh mẽ đứng lên và sống tiếp cuộc đời thật hạnh phúc để khiến anh ta phải ngoái nhìn lại một cách tiếc nuối. Phụ nữ dù không có đàn ông vẫn sống tốt, hãy nhớ điều đó.