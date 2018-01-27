10 cấp độ chiều phụ nữ của đàn ông, chồng bạn đang ở cấp mấy?

Bữa cơm gia đình là vô cùng quan trọng trong việc gắn kết các thành viên, vì thế nếu 1 người chồng yêu thương chiều chuộng vợ, anh ta nhất định sẽ không viện lý do làm thêm hay tiếp khách để không về ăn cơm cùng vợ. Ngược lại, lúc nào cũng thích thưởng thức những món ăn vợ nấu và liên tục khen ngon.

Có bất kỳ việc gì, chồng cũng về nhà tâm sự chia sẻ với vợ, đó mới đúng là người chồng biết yêu chiều vợ. Ngược lại, khi vợ gặp buồn phiền hay lo lắng, chồng cũng luôn có mặt bên cạnh để động viên, an ủi kịp thời.

Khi vợ gặp buồn phiền hay lo lắng, chồng cũng luôn có mặt bên cạnh để động viên, an ủi kịp thời - Ảnh Internet

Thứ 3, sẵn sàng dẫn vợ đi dạo phố

Một người đàn ông tình nguyện nắm chặt tay vợ đi ngoài đường, đó là thể hiện anh ta tự hào vì có người vợ như vậy. Ngược lại, những người hễ đi ra ngoài chỉ muốn để vợ ở nhà đó là người đàn ông không yêu thương vợ.

Thứ 4, luôn nhớ ngày sinh nhật vợ

Thực sự thì không phải ông chồng nào cũng nhớ ngày sinh của vợ, và những người nhớ được điều này thì rất đáng quý. Vào ngày sinh nhật, 1 ông chồng yêu chiều vợ đương nhiên sẽ cho vợ 1 sự bất ngờ bằng bữa tiệc xa hoa nào đó, cũng có thể chỉ là 1 bữa cơm ấm cúng. Dù lớn hay nhỏ, chỉ cần nhớ được ngày sinh của vợ, đó đã là ông chồng đáng điểm 10 rồi.

Thứ 5, nấu cơm và giặt đồ cho vợ

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng những việc này là của phụ nữ, thế nhưng trên thực tế, cuộc sống hiện nay đã phát triển hơn nhiều và suy nghĩ cổ hủ như thế cũng cần phải thay đổi. Đàn ông hay phụ nữ đều phải ra ngoài làm việc, nếu ông chồng bạn về nhà chỉ leo luôn lên ghế xem tivi thì phải xem xét lại. Một người chồng mẫu mực luôn biết chia sẻ công việc nhà với vợ.

Thứ 6, dẫn vợ đi du lịch

Chiều vợ thì đương nhiên không thể bỏ qua việc dẫn vợ đi chơi đó đây rồi. Ngoài tác dụng có thể giúp vợ thư thái thì cũng là cơ hội để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Thực sự thì không phải ông chồng nào cũng nhớ ngày sinh của vợ - Ảnh Internet

Thứ 7, sẵn sàng mua túi hàng hiệu cho vợ

Điều này có nghĩa là anh ta sẽ không tiếc gì với vợ mình cả, ở điều kiện nào có thể chiều vợ theo hoàn cảnh đó. Nhưng nhất định, 1 người chồng tốt sẽ không càm ràm tiếc của nếu chẳng may vợ lỡ thích 1 món đồ đắt tiền nào đó.

Thứ 8, đưa đón vợ

Đó là hành động ga lăng mà ông chồng nào cũng dễ dàng thực hiện. Một người chồng tốt đương nhiên luôn mong muốn được đưa đón vợ đi đến nơi về đến chốn vì lo lắng cho sự an toàn của vợ, cũng là vì không muốn xa vợ bất kỳ giây phút nào.

Thứ 9, khi mẹ chồng - nàng dâu mâu thuẫn, luôn luôn đứng về phía vợ

Nói như thế không có nghĩa là tình yêu mù quáng, thế nhưng 1 người đàn ông thương vợ sẽ không bao giờ vì bảo vệ mẹ mà chửi vợ. Người đó thực sự yêu vợ sẽ biết cách giải quyết êm đẹp mọi việc mà không cần lớn tiếng với ai.

Cuối cùng, khi chia tay, chồng ra đi tay trắng

Đọc đến đây chắc hẳn ai cũng thấy có điều gì đó sai sai, nhưng sự thật nếu vì 1 lý do nào đó mà 2 người phải ly dị, 1 người chồng tốt vẫn luôn nghĩ cho vợ mình nhiều hơn bằng cách không đòi phân chia tài sản.

Đọc xong 10 điều này, bạn có nhận ra vợ chồng mình đang vợ cấp độ mấy không?