Phụ nữ thông minh biết nhõng nhẽo theo kiểu thông minh

Phụ nữ yêu 13/01/2018 17:07

Nhõng nhẽo là đặc quyền của phụ nữ với mong muốn được cưng chiều hơn. Nhưng nếu bạn không biết cách làm nũng sẽ khiến chàng trở nên chán ngấy những hành động của mình đấy.

Thực ra, bên cạnh những phẩm chất cần thiết thì một người phụ nữ thông minh cũng cần phải biết cách nhõng nhẽo theo kiểu thông minh để khiến chàng luôn cảm thấy bạn ngọt ngào và đáng yêu. Để không bị phản tác dụng, hãy tham khảo một vài tuyệt chiêu sau:

1. Trở thành chú chim nhỏ cần chở che

Không phải là câu nói “em ghét anh” một cách gắt gỏng và tiêu cực. Bạn chỉ cần dùng bàn tay xinh của mình đấm nhẹ vào ngực chàng và hơn dỗi “em ghét anh” là sẽ thấy tác dụng tuyệt vời của nó đấy. Bạn có thể e ngại rằng bản thân bị cho là giả tạo nhưng thực chất với đàn ông khi được người phụ nữ của mình đánh yêu như vậy không những chàng không giận mà còn mỉm cười và thấy thương bạn nhiều hơn đấy!

Anh ấy sẽ khẽ kéo bạn vào lòng và an ủi. Phụ nữ lúc này sẽ giống như chú chim nhỏ cần được chở che và nuông chiều và đây cũng chính là cơ hội để chàng thể hiện sự ga lăng và bản lĩnh người đàn ông.

Phụ nữ thông minh biết nhõng nhẽo theo kiểu thông minh - Ảnh 1

Khiến cho chàng cảm thấy bạn thật thú vị và đáng yêu - Ảnh: Internet

2. Biết nhõng nhẽo có khí chất

Nhõng nhẽo theo kiểu thông minh và chân thực sẽ luôn khiến người đàn ông của bạn “đổ gục”, dễ động lòng. Trong công việc và giao tiếp hàng ngày, bạn có thể là người phụ nữ thông minh, sắc sảo và độc lập nhưng hãy luôn nhớ rằng bạn là phụ nữ. Mà đã là phụ nữ, bạn có quyền làm nũng với chàng nhưng phải đúng mực sẽ toát lên vẻ nữ tính và đáng yêu. Chàng sẽ cảm thấy bạn thật thú vị và khéo léo chứ không hề khô khan.

3. Nhõng nhẽo không đồng nghĩa với kiếm chuyện vô cớ

Đàn ông thường thích dùng hành động để bày tỏ tình yêu hơn là dùng lời nói. Sau thời gian bên nhau, tần suất nói những lời yêu thương cũng vì thế mà giảm dần và nhiều nàng bắt đầu nghi ngờ và tỏ ra giận hờn vô cớ. Khi đó chàng chẳng thể biết mình làm sai điều gì để rồi sinh ra bực tức dẫn đến mâu thuẫn.

4. Tình yêu cần lãng mạn nhưng lãng mạn quá sẽ trở nên phi thực tế

Nhõng nhẽo cũng là cách thể hiện sự lãng mạn của phái nữ, thế nhưng hành động cần phù hợp với từng giai đoạn và tuổi tác. Phụ nữ thông minh muôn đời lãng mạn và cần điều đó. Nhưng nếu bạn đã 30 tuổi thì không nên làm những chuyện mà cô gái 20 tuổi đang làm.

5. Yêu chiều ngược lại

Ai cũng cần tình yêu nhưng lòng tự trọng cũng là thứ quan trọng vì thế phụ nữ thông minh thì không nên đánh mất chính mình. Hãy biết cách nhõng nhẽo với chàng nhưng đôi khi cũng cần yêu chiều chàng. Đó là chất keo kết dính tình cảm hai người bền chặt hơn.

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Từ khóa:   phụ nữ thông minh nhõng nhẽo lãng mạn

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