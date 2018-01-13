Đàn bà sau đổ vỡ hôn nhân thường sẽ có xu hướng tìm người đàn ông ra sao?

Còn những người sẵn sàng bước tiếp thì vô cùng cẩn trọng trong sự lựa chọn. Và đương nhiên những tiêu chí của họ thường rất khắt khe.

Vì thế, sau 1 lần đò, phụ nữ thường rất cẩn trọng trong việc tìm kiếm người đàn ông mới. Thậm chí, có những người còn sống khép mình và không dám tiến tới với hạnh phúc nữa vì sợ lại bị phá vỡ.

Đàn bà từng đổ vỡ trong hôn nhân cho rằng họ không có nhiều sự lựa chọn, đồng thời họ không dám ngó tới những chàng trai trẻ, (trừ khi được thổ lộ trước). Vì thế họ luôn có xu hướng tìm người đàn ông lớn tuổi.

Người ta hay nói “đồng cảm” là vì những người có hoàn cảnh giống nhau thường thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn người khác. Cũng vì vậy, người đàn bà từng đổ vỡ luôn muốn tìm người đàn ông cũng từng như vậy để họ có thể che chở bảo bọc mình. Vì người từng đứt gánh sẽ biết trân trọng nhau hơn.

Theo quan niệm của chúng ta, đàn ông lớn tuổi thông thường sẽ có tiêu chuẩn thấp hơn và vì thế họ không quan trọng chuyện bạn chưa lấy chồng hay đã ly hôn.

Có xu hướng yêu người được mai mối

Sau khi thất bại 1 lần, phụ nữ cũng không nên nản lòng, - Ảnh Internet

Ở quãng thời gian sau ly hôn, sẽ rất khó để người ta bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mới. Thường thì cảm thấy hợp nhau rồi tiến tới hôn nhân. Vì vậy, những cuộc mai mối của họ hàng, người quen là khá đáng tin và khiến người phụ nữ có cảm giác an toàn hơn.

Phải tìm một người đàn ông đáng tin cậy.

Đó là tiêu chí quan trọng nhất của đàn bà đã từng đổ vỡ hôn nhân. Vì mất niềm tin vào cuộc hôn nhân trước, nên họ thường cảnh giác với mọi thứ, niềm tin trở thành thứ xa xỉ. Đối với họ lúc này, niềm tin là điều cần thiết nhất.

Đương nhiên, không ai có thể chắc chắn mình đã chọn rất kỹ đối phương và tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc gì trong hôn nhân. Vì cuộc sống không ai lường trước được điều gì, bởi vậy, hôn nhân có hạnh phúc hay không là do cả 2 vợ chồng có đồng lòng xây đắp không.

Khi hôn nhân đổ vỡ, cũng không thể nào chỉ trách người đàn ông, dù đàn bà chịu nhiều thiệt thòi, vẫn nên xem lại bản thân mình đã sai ở đâu và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Hơn nữa, sau khi thất bại 1 lần, phụ nữ cũng không nên nản lòng, cuộc sống tươi đẹp vẫn đang chờ trước mắt và những người đàn ông tốt trong xã hội vẫn còn rất nhiều.