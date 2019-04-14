Thuở mới phải lòng ai đó, dù dùng mọi cách để vun đắp tình cảm, lấy tấm chân tình để khiến đối phương ghi nhận nỗ lực chinh phục của mình nhưng đàn ông nào cũng nói dối về 5 điều này.

Sự tò mò, nghi kỵ và hờn ghen với người cũ khiến chị em quyết tâm truy đến tận cùng. Vậy nên, đàn ông dù hiền lành đến mấy cũng phải nói dối về số lượng người yêu cũ ở con số an toàn. Họ sợ rằng, nếu khai thật nhưng mình chỉ mới yêu một người trước đấy thì sẽ bị đánh giá là không có kinh nghiệm. Ngược lại, nếu có quá nhiều người cũ sẽ bị đánh đồng là lăng nhăng, không quý trọng tình cảm.

Quá khứ là những thứ đã qua, là những điều chỉ còn đọng lại trong ký ức của mỗi người. Thế nhưng, thay vì để chúng ngủ yên thì phụ nữ lại muốn đánh thức, muốn biết tường tận về những mối tình cũ của người đàn ông mình đang yêu.

Đàn ông nói dối về số lượng người cũ không chủ ý lừa gạt người phụ nữ mình đang yêu. Họ làm thế vì sợ đánh mất tình yêu hiện tại.

2. Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền

Nếu đàn ông có thu nhập tốt có thể tự tin nói về mức lương của mình với người phụ nữ họ yêu thì đàn ông có thu nhập thấp không làm được điều ấy. Họ sợ bị đánh giá thấp, bị xem thường nên đã nói dối về số tiền mình kiếm được mỗi tháng để gây ấn tượng cho đối phương.

Phái mạnh không hiểu được rằng, một khi đã yêu phụ nữ nào toan tính tiền bạc, họ càng không bao giờ nhìn vào độ dày của ví để quyết định kề bên bất cứ ai.

Với nỗi buồn, những thương tổn, khổ đau phái mạnh lại ra sức giấu kín trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

3. Những tâm sự thầm kín

Nếu nghĩ đàn ông sẽ thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đấy thì chị em đã nhầm. Đàn ông kiệm lời, điềm đạm nhưng nếu vui họ sẽ thoải mái thể hiện cảm xúc ấy chúng ra bên ngoài. Vậy nhưng, với nỗi buồn, những thương tổn, khổ đau phái mạnh lại ra sức giấu kín trong lòng.

Họ sợ bị người yêu nhìn thấy lúc mình yếu đuối, rơi nước mắt còn hơn là khi nhìn thấy họ với tóc tai bù xù, ăn mặc tuềnh toàng.

4. Chiều cao

Cũng giống như cân nặng, chiều cao là một trong những thông tin đàn ông luôn giấu kín mỗi khi hẹn hò, nhất là khi bản thân thấp bé nhẹ cân. Thông thường, khi được hỏi “anh cao bao nhiêu cm?”, đàn ông luôn âm thầm cộng thêm 3cm vào câu trả lời của mình.

Nếu anh ấy đã từng ngoại tình, bắt cá hai tay thì dù có 'đánh chết' đàn ông cũng không khai nhận - Ảnh minh họa: Internet

5. Đã từng là kẻ phản bội

Đây chính là thông tin đàn ông dùng trăm phương nghìn kế để che đậy. Nếu anh ấy đã từng ngoại tình, bắt cá hai tay ở những mối tình trước dẫn đến tình yêu tan vỡ, người cũ buông tay thì dù có “đánh chết” đàn ông cũng không khai nhận.

Chàng sợ bạn sẽ bị vết nhơ trong quá khứ ấy ám ảnh, không dám bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với họ vì sợ họ sẽ “ngựa quen đường cũ”.