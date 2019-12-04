Hơn cả bạo lực, đây là những hành động đàn ông ‘ngược đãi’ phụ nữ đau đớn và dã man nhất

Phụ nữ yêu 04/12/2019 10:44

Nỗi đau thể xác còn có thể lành, nhưng đau đớn về tinh thần thì còn mãi. Dù nhiều năm tháng trôi qua, nỗi ám ảnh đó vẫn khiến đàn bà chết tâm.

Rất nhiều đàn bà chết tâm vì những hành động vô tình này của đàn ông, đôi khi còn đau đớn hơn gấp trăm lần ngược đãi thể xác.

Ngoại tình

Người đàn ông ngoại tình thể xác hay tư tưởng cũng đáng sợ như nhau. Đàn bà sợ nhất là trong lòng chồng, mình không còn chút giá trị gì. Họ sợ mình không còn là người anh ấy yêu thương và quý trọng nhất. Là phụ nữ, ai cũng ích kỷ, đặc biệt khi liên quan đến hạnh phúc và tình yêu của họ.

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Đàn bà chết tâm khi đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Dù đúng dù sai, họ cũng sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ mái ấm gia đình. Vì vậy chồng ngoại tình là chuyện khiến họ đau khổ và ám ảnh dai dẳng nhất. Nỗi đau thể xác, họ còn có thể gắng gượng để vượt qua. Nhưng nỗi đau về tinh thần sẽ chẳng bao giờ có thể chữa lành được.

Lạnh nhạt, vô tâm

Khi đàn ông vô tâm, đàn bà càng chết tâm bội phần. Phụ nữ trong hôn nhân có thể thiếu ăn thiếu mặc, nhưng không thể thiếu được tình cảm nơi chồng. Họ sợ cảm giác một mình cố gắng trong cuộc hôn nhân này. Sợ đối diện với sự lạnh nhạt, vô tâm từ người đàn ông mà mình yêu thương nhất.

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Đàn ông càng lạnh nhạt, đàn bà càng mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, họ lo lắng đàn ông hết yêu nhưng lại chẳng nói cho họ biết. Dù hết yêu nhưng vẫn chọn ở lại, biến họ thành bức bình phong đáng thương.

Không tôn trọng vợ

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Không tôn trọng vợ là hành động khiến vợ đau đớn bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân yếu tố quan trọng nhất là sự tôn trọng. Phụ nữ dù ở nhà nội trợ hay ra ngoài đi làm đều cần sự tôn trọng và ủng hộ của chồng. Vì vậy khi không được chồng tôn trọng, những việc họ làm đều không còn ý nghĩa. Họ thấy mệt mỏi vì những công sức của mình không được chồng đoái hoài hay quan tâm.

Bỏ rơi, không quan tâm đến vợ

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Phụ nữ sợ nhất là khi đàn ông bỏ rơi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sợ cảm giác cô đơn trong hôn nhân. Họ sợ chồng bỏ rơi, vì vậy mà họ luôn đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương từ chồng. Nhưng dường như chẳng người đàn ông nào chịu lắng nghe và thấu hiểu những điều vợ mong muốn.

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