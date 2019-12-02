Đứng trước hai cánh cửa này, đàn bà khôn nên chọn cánh thứ hai!

Cuộc đời mỗi người sẽ có những thời khắc phải đưa ra lựa chọn. Có những lựa chọn sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn, công danh, tiền bạc rộng mở. Bên cạnh đó, có những lựa chọn khiến cuộc đời của bạn xuống dốc, lao đao. Vì vậy khi đứng trước 2 điều này, đàn bà khôn hãy chọn điều thứ hai!

Khi tìm được đối tượng phù hợp, hãy kết hôn. Tuy nhiên, đừng lao vào cuộc sống gia đình mà bỏ quên đi những điều xung quanh mình. Ví dụ như công việc, bạn bè, người thân… Bởi đàn ông không phải là mối bận tâm duy nhất của cuộc đời bạn. Lấy chồng rồi, bạn cũng phải sống vì mình. Đừng tận tụy hết lòng vì chồng con để rồi cả đời phải chìm trong khổ đau.

Cánh cửa thứ nhất của đàn bà là đàn ông. Là phụ nữ, bạn sẽ trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm hoặc hôn nhân. Buồn vui, khổ đau hay hạnh phúc chẳng thể nói trước được. Khi đứng trước cánh cửa này, hãy bình thản bước vào nhưng đừng xem đó là cả cuộc đời.

Phụ nữ hạnh phúc khi không dựa dẫm vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân thường đi liền với trách nhiệm và mất tự do. Nếu đã kết hôn thì đồng nghĩa với bạn chấp nhận cuộc sống an phận. Thế nhưng, dù đã lấy chồng, cách để phụ nữ hạnh phúc hơn là đừng xem đàn ông là điều quan trọng nhất cuộc đời mình.

Công việc và sự tự do

Có hai sự lựa chọn cho đàn bà trong hôn nhân: đàn ông và sự ràng buộc, công việc và sự tự do. Đừng do dự chọn cánh cửa thứ hai. Bởi phụ nữ không có công việc, không tự kiếm ra tiền sẽ bị xem thường.

Phụ nữ khôn ngoan biết làm việc và đòi hỏi quyền tự do - Ảnh minh họa: Internet

Dù ở nhà bạn cũng làm việc quần quật cả ngày nhưng vẫn sẽ bị chỉ trích, soi mói. Thế nên hãy đi làm để có sự tự do và tiếng nói trong gia đình. Đừng tin câu "ở nhà chồng nuôi" mà mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mỗi người sẽ có lựa chọn khác nhau, vậy bạn chọn ràng buộc hay sự tự do?