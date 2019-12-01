Chỉ mất 1 phút để đọc bài viết này, phụ nữ sẽ có cả một đời vô lo vô nghĩ

1. Phụ nữ muốn hạnh phúc không nên tranh giành những thứ không thuộc về mình, đừng ganh tỵ với thiên hạ. Đừng vì một chút ghen ghét mà biến bản thân trở thành con người xấu xa.

Đừng chỉ mải mê chạy theo cuộc sống xô bồ, hối hả. Bạn cũng cần những khoảng lặng để ngồi lại uống tách trà, nhẹ nhàng chiêm nghiệm những điều này.

3. Cuộc sống có những lúc thăng trầm, bạn không thể mơ ước một đời êm ả được. Hãy tập đối diện với thử thách, đối diện với những khó khăn để trưởng thành và sống tốt hơn.

2. Không có đàn ông chung thủy , ai rồi cũng có những lúc thay lòng đổi dạ. Bạn đừng chờ đợi ai đó sẽ thủy chung với mình. Cuộc sống nhiều cám dỗ, nếu họ không đủ vững tâm, bạn cũng chẳng thể giữ chân con ngựa bất kham.

4. Người nói xấu bạn là người đang ganh tỵ với cuộc sống hạnh phúc của bạn. Vì vậy đừng tốn hơi tốn sức đôi co với kiểu người này. Hãy làm tốt việc của mình, miệng người đời đừng nên quản.

Phụ nữ hạnh phúc, xinh đẹp khi biết buông bỏ những điều không hay - Ảnh minh họa: Internet

5. Hôn nhân không phải màu hồng, mà sẽ giống như một biểu đồ hình sin, càng lên cao càng nguy hiểm. Vì vậy hãy biết giữ thăng bằng, đừng vội buông tay nhau khi gặp chút giông tố.

6. Cuộc đời này không ai có thể sống thay bạn. Thế nên hãy làm những gì mình thấy đúng, đừng nghe lời ra tiếng vào của người khác mà khiến bản thân nghiêng ngả.

7. Ở mỗi thời điểm của cuộc đời sẽ có người xuất hiện, cũng sẽ có người hoàn toàn biến mất. Hãy vui vẻ đón người đến và mỉm cười để tiễn người đi. Đừng quá đau lòng khi mất đi điều gì đó mà hãy nghĩ rằng “tiệc vui nào cũng có lúc tàn”.

Những chuyện không hay hãy nghe đừng đặt trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

8. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là đừng xen vào chuyện của thiên hạ. Có những chuyện chỉ nên nghe cho vui tai, đừng đặt nặng trong lòng, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.

9. Càng lớn tuổi, càng nên sống chậm lại và cảm nhận nhiều hơn. Khi còn trẻ, bạn như những vận động viên marathon nhiệt huyết luôn muốn giành phần thắng. Nhưng khi lớn tuổi rồi, bạn chỉ muốn đi bộ để cảm nhận mọi vật xung quanh đang dần thay đổi như thế nào.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, phụ nữ đừng quá bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

10. Con người ai rồi cũng thay đổi, đừng hờn giận khi người ta đã quên lời hứa hẹn. Mà hãy mỉm cười chấp nhận “ai rồi cũng khác”.