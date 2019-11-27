Những chữ ĐỪNG dành riêng cho đàn bà một đời chồng nếu đi thêm bước nữa

Phụ nữ yêu 27/11/2019 14:42

Đàn bà một đời chồng nếu có đi thêm bước nữa hãy nhớ những chữ đừng này để được người đến sau tôn trọng, có cuộc hôn nhân viên mãn.

Một lần lầm lỡ, đàn bà đừng khờ dại như xưa. Hãy khôn ngoan, sáng suốt và biết nói "đừng" để bảo vệ mình trong cuộc hôn nhân mới.

Đừng yêu ai hết lòng, hy sinh hết sức

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là đừng yêu ai quá nhiều. Bởi trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn sẽ là người đau nhất. Nếu ngày xưa bạn đã một lần khờ dại, bây giờ hãy thông minh, khôn ngoan hơn.

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Đàn bà một đời chồng đừng yêu ai hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu ai, phụ nữ cũng đừng bao giờ cho đi quá nhiều. Đừng để bản thân phải chìm đắm trong những lời mật ngọt. Bạn cần lý trí để bảo vệ bản thân trong mối quan hệ này.

Đừng đặt người khác lên hàng đầu

Phụ nữ đừng dại ưu tiên người khác hơn bản thân mình. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải biết nghĩ đến mình, rồi sau đó hãy lo cho người khác. Cuộc đời này “người không vì mình, trời tru đất diệt”.

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Đàn bà muốn hạnh phúc đừng ưu tiên ai ngoài bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thanh xuân phụ nữ ngắn ngủi, cứ sống vì người khác thì đến khi nào mới hạnh phúc? Thế nên nếu có đi thêm bước nữa, đàn bà một đời chồng nên yêu thương bản thân nhiều hơn. Đối xử với người kia chân thành là được, không cần hy sinh quá nhiều.

Đừng che giấu những lỗi lầm của đàn ông

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Đàn bà đừng bao dung cho những lỗi lầm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hầu như người phụ nữ nào cũng muốn chồng mình hoàn hảo. Họ luôn khoe những điều tốt của chồng và bao biện cho những lỗi lầm. Tuy nhiên điều này lại hoàn toàn không tốt. Bởi một mối quan hệ muốn lâu dài cần phải cho nhau cơ hội hoàn thiện bản thân. Còn nếu cứ sống trong ảo tưởng thì cả hai sẽ dễ dàng chấm dứt.

Đừng khóc lóc ỉ ôi, đe dọa chồng phải chung thủy với mình

Người đàn bà khôn ngoan không bi lụy, không van xin đàn ông chung thủy với mình. Vì ai rồi cũng đến lúc thay đổi. Lúc này, bạn có thể là cả thế giới của anh ấy. Còn sau này chưa hẳn đã xem nhau là duy nhất.

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Phụ nữ muốn đàn ông chung thủy phải có đủ bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ một đời chồng muốn hạnh phúc, hãy âm thầm làm những việc khiến đàn ông tự động chung thủy với mình, chứ không khóc lóc, ỉ ôi.

Đừng ngủ với đàn ông chỉ đổi lại tình yêu

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Phụ nữ đừng dùng nhan sắc để đánh đổi tình yêu của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cố gắng ngủ với đàn ông rồi đòi hỏi danh phận. Hãy bước vào nhà và trái tim anh ấy một cách đường hoàng. Hãy để anh ấy phải chủ động hỏi cưới bạn vì cảm thấy bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Đàn ông nói 10, phụ nữ chỉ nên tin 5 nếu không muốn trở thành TRÒ CƯỜI

Đàn ông nói 10, phụ nữ chỉ nên tin 5 nếu không muốn trở thành TRÒ CƯỜI

Dưới đây là những lời nói dối của đàn ông, phụ nữ càng tin càng trở thành trò cười của thiên hạ, cuộc sống không hạnh phúc.

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