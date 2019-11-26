Những điều ‘nhạy cảm’ của đàn ông, phụ nữ đụng vào một lần khổ đau cả đời

Đàn ông vốn có những “tử huyệt”, nếu phụ nữ đụng vào họ sẽ sẵn sàng “ăn thua đủ” ngay. Cách tốt nhất để giữ hôn nhân hạnh phúc là phụ nữ đừng chạm vào những điều “nhạy cảm” này của chồng.

Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Phụ nữ đừng nghĩ đã là vợ thì có thể thoải mái đụng vào điện thoại, thiết bị cá nhân để kiểm soát chồng. Đây là việc có thể đẩy cuộc hôn nhân của bạn đến vực thẳm. Nếu cứ tiếp tục tật tò mò này, bạn có thể đánh mất hạnh phúc mà bản thân vun vén bấy lâu nay. Đồng thời cũng khiến đàn ông chán ghét, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Đàn ông vốn rất xem trọng bạn bè, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Vì vậy phụ nữ phải biết khôn khéo cư xử để hòa thuận đôi bên. Đừng vì cái tôi của mình mà gây ra nhiều xích mích, mâu thuẫn không đáng có.

Phụ nữ đừng đụng đến đấng sinh thành của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không cố gắng tìm hiểu về những mối quan hệ bạn bè bên ngoài của chồng. Họ cũng chẳng quản chồng quá nghiêm khắc. Bên cạnh đó, việc chồng giúp đỡ tiền bạc cho cha mẹ, họ cũng chẳng cằn nhằn. Bởi họ biết đó là lòng hiếu thảo của chồng và sẽ không bao giờ ép chồng phải dừng việc đó.

So sánh với người khác

Phụ nữ khôn không so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Điểm yếu của đàn ông là lòng tự trọng, sĩ diện. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc vợ mang mình ra so sánh với những người đàn ông khác. Nhất là tiền lương, địa vị. Vì vậy phụ nữ khôn khéo hãy bỏ ngay tật xấu này. Đừng mang chuyện nhà ra khoe khoang hoặc so sánh chồng mình với "chồng người ta".

Con cái

Phụ nữ đừng dại mang con cái ra để đe dọa khi đàn ông ngoại tình. Bạn nên nhớ một khi đã hết yêu, có dùng trăm phương ngàn kế cũng không giữ chân họ được. Vì vậy mang con cái ra để làm vật níu kéo chỉ khiến cả hai mệt mỏi. Đàn ông cũng sẽ vô cùng chán ghét việc làm này của phụ nữ.

Con cái là điều quan trọng nhất của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, con cái rất quan trọng. Bởi vậy họ sẽ cảm thấy vô cùng khó xử khi phụ nữ ngoan cố lấy con cái ra để giữ chân mình. Lời khuyên cho phụ nữ là nếu hôn nhân đã đi đến bước đường cùng, hãy buông tay chứ đừng dùng dằng làm khổ cả hai rồi làm đau luôn những đứa trẻ vô tội.