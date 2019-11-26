Không muốn cả đời lẽo đẽo làm chiếc bóng của chồng, phụ nữ phải biết những chữ TỰ này

Phụ nữ yêu 26/11/2019 10:56

Phụ nữ trong hôn nhân cần phải có chính kiến, tự lập và mạnh mẽ, đừng trở thành “máy đẻ hay osin” khiến chồng chê cười, khinh miệt.

Muốn được chồng nể trọng, không phải là chiếc bóng lẽo đẽo theo chồng, phụ nữ cần phải mạnh mẽ làm được những điều này.

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Phụ nữ trong hôn nhân cần phải biết những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Tự kiếm được tiền bằng chính sức lực của mình

Phụ nữ trong hôn nhân nên nhớ trách nhiệm của mình ngoài quán xuyến nhà cửa thì phải có công việc riêng. Đừng chỉ biết dùng những đồng tiền của chồng. Đừng quanh quẩn trong căn nhà chật hẹp. Hãy đi làm, kiếm tiền, dù có vất vả một chút mà an lòng.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc phải tự kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạn kiếm được, bạn muốn tiêu sao cũng được. Còn tiền ngửa tay xin chồng, nhẹ nhàng thật nhưng sẽ nhận về nhiều ê chề. Vì vậy dù có chuyện gì cũng hãy mạnh mẽ thoát khỏi cuộc sống “chồng chúa, vợ tôi”. Muốn công bằng trong hôn nhân, bạn phải biết cách nâng giá trị của bản thân.

Tự phụng dưỡng cha mẹ ruột của mình

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Phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì cũng phải tự phụng dưỡng cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không mang tiền của chồng về phụng dưỡng cha mẹ. Họ không bao giờ để chồng chê cười và cho rằng gia đình mình bòn rút tiền của anh ấy. Hãy dùng tiền của mình để phụ giúp cha mẹ. Khi đó, chồng bạn chẳng dám khinh thường hay nói những lời tổn thương đến bạn và bố mẹ bạn.

Tự mua quần áo, làm đẹp theo ý của mình

Đừng chỉ làm đẹp vì chồng thích, hãy làm điều đó vì bản thân. Sống ở đời đừng làm những việc để hài lòng người khác. Bạn phải biết chiều chuộng bản thân mình trước đã.

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Cách để phụ nữ hạnh phúc là tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tự mua cho mình chiếc đầm đắt tiền, làm đẹp theo ý của mình. Tránh việc mỗi lần muốn mua gì cũng phải lén lút hoặc xin tiền chồng. Người đàn bà hạnh phúc khi có thể tự hào nói “tiền của tôi, tôi muốn mua gì cũng được”.

Suy cho cùng, phụ nữ tự chủ sẽ có một đời an yên. Khi không phụ thuộc tiền bạc vào người khác, bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tiếng nói cũng có trọng lượng hơn. Vì vậy hãy làm việc chăm chỉ để tự tạo hạnh phúc cho mình.

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