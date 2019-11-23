Không phải tiền, phụ nữ cần 7 điều này từ người đàn ông bên cạnh

Phụ nữ yêu 23/11/2019 11:28

Đây là những điều phụ nữ cần ở chồng, nhưng dường như chẳng ai nhận ra mà cứ vô tâm, vô tình để rồi dẫn đến kết cuộc hôn nhân tan vỡ.

Các ông chồng đừng áp đặt những suy nghĩ tiêu cực lên vợ. Đừng nghĩ phụ nữ chỉ ham mê vật chất. Bởi thứ mà phụ nữ luôn tìm kiếm, khao khát có được từ chồng là những điều này. Đàn ông hãy đọc để hiểu rõ lòng dạ của người phụ nữ đầu ấp tay gối.

Phụ nữ muốn chồng tự hào về mình

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Đây là những điều phụ nữ cần, đàn ông nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn muốn chồng tự hào về mình. Ví dụ như tài nữ công gia chánh, tài giải quyết công việc của vợ. Thế nên đàn ông khi ăn những món vợ nấu, hãy dành cho cô ấy một lời khen. Hoặc khi có dịp, hãy nói “vợ tôi nấu ăn rất ngon” trước mặt mọi người. Chỉ cần việc làm nhỏ nhoi đó thôi cũng khiến phụ nữ hạnh phúc cả ngày.

Phụ nữ muốn chồng xem mình là duy nhất

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Phụ nữ muốn chồng xem mình là duy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường khá ích kỷ. Nhưng suy cho cùng bởi vì họ quá yêu chồng mà thôi. Bởi vậy họ lúc nào cũng muốn bản thân là duy nhất trong lòng chồng. Họ không muốn san sẻ tình cảm của mình cho bất cứ ai. Thế nên đàn ông hãy hiểu rõ lòng vợ, đừng ngoại tình hay tơ tưởng đến những người đàn bà khác.

Phụ nữ cần lời xoa dịu khi cãi nhau

Việc vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Tuy nhiên phụ nữ lúc nào cũng muốn được chồng xuống nước, nhún nhường, xoa dịu bằng những lời ngọt ngào. Vì vậy đàn ông nên tinh tế một chút, hãy dành cho vợ lời xin lỗi, xoa dịu để cô ấy không tủi thân. Phụ nữ vốn đơn giản như vậy, chỉ cần đàn ông chịu để tâm một chút là được.

Phụ nữ cần chồng tôn trọng những mối quan hệ của mình

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Phụ nữ cần sự tôn trọng của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dù có làm mẹ làm vợ, phụ nữ cũng phải có cuộc sống riêng tư của mình. Họ cũng cần có những mối quan hệ thân thiết để vui buồn gì cũng có người tâm sự. Đàn ông nên biết thông cảm cho vợ chuyện này. Đừng suốt ngày bắt vợ phải nghĩ đến chồng con. Hãy để cô ấy có thời gian làm những điều mình thích.

Phụ nữ cần lời khen

Phụ nữ dù xấu hay đẹp cũng cần lời khen từ người mình yêu nhất. Đàn ông nên tinh tế dành lời khen khi vợ mặc chiếc váy mới, hay mang đôi giày mới. Đây sẽ là nguồn động lực giúp phụ nữ chăm chỉ làm đẹp nhiều hơn. Bởi khi phụ nữ xinh đẹp hơn, chồng cũng sẽ được “mát mặt”, đi đâu cũng cảm thấy tự hào.

Cần không gian riêng

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Phái đẹp ai cũng cần có không gian riêng tư - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nên tôn trọng không gian riêng của nhau. Đàn ông đừng xen vào cuộc sống riêng tư cũng như những mối quan hệ của vợ quá nhiều. Vợ cũng nên tinh ý trong việc hỏi chồng về những chuyện thầm kín, khó nói.

Phụ nữ cần đàn ông không phán xét

Dù vợ có sai hay đúng, đàn ông cũng nên nhẹ nhàng chỉ bảo. Đừng phán xét hay chỉ trích những gì cô ấy làm. Bởi đây là việc đụng chạm đến lòng tự trọng. Đàn ông muốn vợ tôn trọng thì cũng nên tôn trọng cô ấy trước đã. Biết được những điều phụ nữ cần này, đàn ông sẽ có cuộc đời bình yên không giông bão.

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