6 tầng khẩu nghiệp, phụ nữ vượt qua được 5 tầng sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian

Muốn tích phúc cho bản thân và con cháu, phụ nữ nên cư xử đúng mực, kiểm soát lời nói, những hành động quá khích và tránh xa những điều dưới đây.

Con người nói dối là để che đậy sự thật. Nhưng sớm muộn gì sự thật cũng sẽ được phơi bày. Vì vậy hãy tôn trọng sự thật, đừng cố gắng che giấu. Cuộc đời phụ nữ hãy ăn ngay nói thẳng, đừng lấp liếm cho những sai lầm của mình. Khi bạn vượt qua được tầng khẩu nghiệp thứ nhất này, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn.

Nói xấu người khác không giúp bạn sống tốt hơn. Trái lại, điều này còn hạ thấp danh dự, giá trị của bạn trong lòng mọi người. Thế nên hãy tránh xa việc ngồi lê đôi mách, soi mói dựng chuyện hãm hại người khác.

Nóng giận, chửi thề

Đây là điều bạn phải vượt qua để trở thành phụ nữ giàu có, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng văng tục, chửi thề. Hãy tu tâm, tu khẩu để có được cuộc sống bình yên. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng vì những việc chướng tai gai mắt mà đánh mất đi bản chất của mình. Hãy cư xử thân thiện, cởi mở, kiểm soát tốt cơn nóng giận để trở thành người đàn bà hạnh phúc.

Nghĩ ai cũng xấu xa

Trên đời không ai hoàn hảo, bản thân bạn cũng không tốt hoàn toàn. Đừng nghĩ ai cũng xấu xa, bởi ngoài kia có rất nhiều người có tấm lòng lương thiện. Đừng nghĩ xấu cho người khác. Muốn biết người ta có thật lòng hay không, hãy tiếp xúc, đừng chỉ nhìn vẻ ngoài mà suy đoán lung tung.

Ganh tỵ, đố kỵ

Sống ở đời đừng ganh tỵ, đố kỵ với bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Vượt qua được tầng này, bạn sẽ có một đời an yên. Bởi càng ganh tỵ, đố kỵ với người khác, bạn sẽ càng gánh nhiều nghiệp báo. Bên cạnh đó những điều này còn khiến bạn trở nên ích kỷ. Hãy nhớ một điều những gì là của mình, nhất định sẽ là của mình. Còn những gì không phải của mình, tuyệt đối đừng tranh giành, cướp đoạt.

Chỉ trích, phỉ báng người khác

Phụ nữ đừng hùa theo chỉ trích người khác - Ảnh minh họa: Internet

Với những ai ác mồm ác miệng, chuyên nói xấu người khác, bạn hãy chọn cách im lặng. Đừng hùa theo mà phán xét bất cứ ai. Bởi càng chỉ trích, phỉ báng người khác, bạn càng biến thành con người độc ác. Kiểm soát được điều này, bạn sẽ trở thành phụ nữ hạnh phúc, giàu có không chỉ về tiền bạc mà còn về nhân cách.