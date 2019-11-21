Trước ngưỡng 30, phụ nữ nhất định phải DỪNG ngay những việc khiến phúc khí tiêu tán này

Phụ nữ yêu 21/11/2019 14:53

Dưới đây là những điều phụ nữ không nên làm, hoặc dừng ngay trước khi bước sang tuổi 30 để sống vui vẻ hơn mỗi ngày.

Có những việc phụ nữ dù muốn dù không cũng phải dừng ngay trước năm 30 tuổi, nếu không phúc khí sẽ tiêu tan, may mắn chẳng mỉm cười với bạn.

Hẹn hò với người không phù hợp 

Trước khi bước sang độ tuổi 30, phụ nữ hãy dừng việc yêu đương không có mục đích, tương lai. Đừng vì cô đơn mà yêu đại, yêu vội một người nào đó. Bởi việc này chỉ khiến bạn tốn nhiều thời gian.

nhung dieu phu nu khong nen lam 1
Có những điều phụ nữ không nên làm trước khi bước sang tuổi 30 - Ảnh minh họa: Internet

Qua lại với một người không hợp với mình chỉ khiến bạn cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi. Thay vì dành thời gian cho người đó, bạn hãy chăm chỉ kiếm tiền, làm việc. Đợi đến lúc gặp người thật sự phù hợp rồi hãy tính đến chuyện trăm năm.

Quan tâm đến những lời thị phi

nhung dieu phu nu khong nen lam 2
Phụ nữ đừng quan tâm đến thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm, để ý đến lời thiên hạ là một trong những điều phụ nữ không nên làm. Bởi càng để tâm, bạn càng bị những lời nói đó làm tổn thương. Vì vậy hãy bịt mắt, bịt tai, đừng để những lời không hay ảnh hưởng đến tâm trạng. Trước 30 tuổi, nhất định phải dừng việc quan tâm đến miệng lưỡi người đời. Hãy xem những lời đó như gió thoảng mây bay.

Đổ lỗi cho cha mẹ

nhung dieu phu nu khong nen lam 3
Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng nên đổ lỗi cho ai - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ đổ lỗi cho những người sinh ra mình. Bởi sự thất bại, nghèo khổ của bạn đều do bản thân mà ra. Hãy nhìn lại bản thân và tìm cách thay đổi. Đừng suốt ngày oán than, đổ lỗi cha mẹ nghèo khiến bạn không có cuộc sống sung sướng. Muốn hạnh phúc, bạn phải tự nỗ lực.

Mơ mộng hão huyền

Đời thực chẳng giống trong mơ hoặc trên phim. Vì vậy hãy dừng việc mơ mộng hão huyền. Hãy đặt ra mục tiêu và nỗ lực làm việc để đạt được. Đừng chỉ đặt ra mục tiêu rồi ngồi mơ mộng về thành công.

Tàn phá sức khỏe

nhung dieu phu nu khong nen lam 4
Phụ nữ đừng làm những điều ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là ăn ngon, ngủ đủ, làm việc mình thích. Vì vậy đừng thức quá khuya, đừng ủ dột quá lâu kẻo bản thân trở nên xấu xí, mệt mỏi. Dù có đau buồn đến mấy, bạn cũng phải biết bảo vệ sức khỏe của mình. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng vì những người làm tổn thương mình trong quá khứ mà cản trở hạnh phúc ở tương lai.

Làm vừa lòng tất cả mọi người

Người phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ có tư tưởng sống vừa lòng hết mọi người. Hãy làm hài lòng bản thân trước đã. Nếu bạn không thương và quý trọng bản thân, sẽ chẳng có ai tôn trọng và yêu thương bạn thật tâm.

CHỊU THUA chồng 5 điều này không phải ngu ngốc mà là cách đàn bà thông minh giữ hạnh phúc gia đình

CHỊU THUA chồng 5 điều này không phải ngu ngốc mà là cách đàn bà thông minh giữ hạnh phúc gia đình

Đàn bà thông minh thường nhận thua chồng 5 điều này. Tưởng rằng họ dễ dãi, ngu ngốc nhưng hóa ra lại là cách giữ lửa hôn nhân lâu dài nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc phụ nữ khôn ngoan những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này