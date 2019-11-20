Xinh đẹp hay xấu xí không quan trọng, phụ nữ biết điều này mới được vạn người mê

Phụ nữ thông minh không cần biết quá nhiều mà chỉ cần biết một điều này để được người khác kính nể, tôn trọng.

Bạn nên nhớ giàu sang, hạnh phúc đều do cách cư xử của mỗi người mà ra. Người giàu sang mà cư xử không ra gì, ỷ mạnh hiếp yếu, sớm muộn gì cũng suy tàn. Người nghèo khổ biết đối nhân xử thế sẽ có cơ hội phất lên. Do đó, phụ nữ thông minh chẳng cần biết gì nhiều, chỉ cần biết điều là được. Phụ nữ thông minh chẳng cần biết nhiều, chỉ cần biết điều - Ảnh minh họa: Internet Trên đời có hai loại người: biết điều và không biết điều. Không cần biết bạn giỏi giang, có địa vị cao đến cỡ nào, chỉ cần bạn biết trước biết sau là được. Nếu tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, không kiêng nể ai, bạn sẽ chẳng bao giờ được người khác nể phục.

Trong khi đó, dù bạn không có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng có cách cư xử hòa nhã, chắc chắn bạn sẽ được mọi người yêu quý. Vì thế, vẻ ngoài tuy quan trọng nhưng cách sống còn quan trọng gấp trăm lần. Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy rèn giũa nhân cách, tâm hồn của mình - Ảnh minh họa: Internet Để giữ chân một người lâu dài, tùy thuộc vào tâm hồn và nhân cách của bạn. Dù bạn là người phụ nữ xinh đẹp nhưng nếu cư xử không ra gì, họ cũng sẽ bỏ bạn mà đi. Thế nên đừng mải mê chải chuốt vẻ ngoài mà quên rèn giũa nhân cách, tâm hồn.

Muốn một đời an yên, đừng sống quá kiêu ngạo - Ảnh minh họa: Internet Bạn chẳng cần phải học quá cao, hiểu biết quá sâu rộng uyên thâm, chỉ cần sống đàng hoàng tử tế là được. Đừng lấn lướt, hạ bệ người khác để tiến thân. Hãy tu tâm, tu khẩu, tránh làm những việc tổn hại đến mọi người cũng như bản thân. Phụ nữ hãy biết sống khiêm tốn để được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ hãy biết sống khiêm nhường. Ở nhà, đừng nghĩ cha mẹ không biết gì mà lên mặt dạy dỗ, trách mắng. Ở ngoài, đừng ỷ bản thân thông minh, giỏi giang mà đàn áp người khác. Khi ở với bạn bè, đừng tỏ ra bản thân biết tuốt mà hạ thấp đối phương. Dù ở bất cứ nơi đâu, đàn bà khôn ngoan hãy biết điều để được yêu thương.

Những món đồ hết hạn sử dụng, phụ nữ càng giữ càng khổ sở, chẳng có một ngày bình yên Cách để phụ nữ hạnh phúc là phải biết buông bỏ những thứ đã hết hạn sử dụng, bởi càng cố chấp giữ lại càng cản trở cuộc sống bình yên mà bạn mong muốn.

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