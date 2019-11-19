Những câu CHỐT HẠ của vợ chính chuyên khiến kẻ thứ ba tâm phục khẩu phục

Phụ nữ yêu 19/11/2019 14:54

Khi biết chồng ngoại tình, đừng yếu đuối cũng đừng tỏ ra hiền lành, nhân hậu bao dung cho những người đã làm tổn thương mình.

Phụ nữ khôn ngoan không đánh ghen, không động chân động tay khi biết chồng ngoại tình. Họ chỉ cần thản nhiên nói những câu tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng sâu cay này để dằn mặt, đe dọa nhân tình của chồng.

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Chồng ngoại tình, vợ đừng đánh ghen bẩn tay - Ảnh minh họa: Internet

“Những thứ cướp từ người khác sớm muộn gì cũng hoàn trả về tay chủ”

Đây là câu nói nhẹ nhàng nhưng mang tính đe dọa để kẻ thứ ba lường trước được hậu quả cướp chồng người khác. Bạn đã cho đối phương biết được mình không hề đơn giản, không phải là kiểu người yếu đuối, khi chồng ngoại tình chỉ biết khóc.

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Vợ chính chuyên hãy dành cho kẻ thứ ba lời này - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời đừng nhân nhượng những người cố tình làm tổn thương mình. Hãy cho ả ta biết những thứ cướp từ tay bạn, đến một ngày phải trả lại gấp bội. Hơn nữa, kẻ thứ ba còn phải gánh chịu quả báo mà bản thân đã gieo. Những người giành giật hạnh phúc của người khác vốn sẽ không có kết quả tốt đẹp.

“Anh ta tệ bạc đến vậy mà em cũng yêu, thôi thì em đến mà lấy”

Người đàn ông tốt sẽ không ngoại tình, ruồng bỏ vợ con. Thế nên hãy cho ả nhân tình biết thứ mà cô ta đang sở hữu là kẻ không ra gì. Nếu qua lại với kiểu đàn ông này, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ nhận lại cái kết chua chát mà thôi.

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Người đàn ông tệ bạc, bạn đừng vấn vương làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc nếu cô ta quá thèm khát người đàn ông đó, bạn cũng nên buông tay. Sau đó bình thản chờ quả báo đến với đôi gian phu dâm phụ. Cuộc đời này vốn rất công bằng. Người nhởn nhơ trên nỗi đau của người khác sẽ không bao giờ có được hạnh phúc bền lâu.

“Là phụ nữ với nhau, sớm muộn gì em cũng sẽ có lúc già nua, xấu xí như chị”

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Kẻ thứ ba hãy nhớ đừng bao giờ giữ chân đàn ông bằng nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho cô ta biết nhan sắc của phụ nữ đều có hạn. Nếu đến với nhân tình vì vẻ ngoài, chắc chắn chồng bạn sẽ đá phăng cô ta đi khi đã không còn xinh đẹp. Kẻ thứ ba cũng sẽ đến lúc già nua xấu xí, chẳng thể nào xinh đẹp hoài được. Vì vậy đến một lúc nào đó, cô ta sẽ gánh chịu những lời chê bai từ người đàn ông tệ bạc kia.

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