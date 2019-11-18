Sức hút mê hoặc lòng người của phụ nữ một đời chồng khiến đàn ông ngất ngây

Phụ nữ một đời chồng thì đã sao, vẫn có thể sống hạnh phúc và vẫn có thể khiến đàn ông say mê đứ đừ bởi những đặc điểm này.

Đàn ông rất cần kiểu phụ nữ này bên cạnh. Vì khi mệt mỏi, họ cũng cần một bờ vai để dựa vào. Họ cần một người mạnh mẽ để có thể cùng mình vượt qua sóng gió, chỉ cho họ điều gì đúng, điều gì sai.

Đi qua nhiều tổn thương, đàn bà từng đổ vỡ sẽ có đủ kiến thức, kinh nghiệm để đối mặt với mọi chuyện. Họ không dựa dẫm vào bất cứ người nào, có thể tự giải quyết vấn đề khó khăn bằng chính khả năng của bản thân.

Ở bên người đàn bà từng trải, đàn ông không cảm thấy mệt mỏi hay áp lực. Cũng chẳng cần phải giải thích quá nhiều về một vấn đề. Phụ nữ đã trải qua nhiều tổn thương, họ hiểu những gì nên nói, những gì không nên. Vì vậy họ sẽ hiểu và thông cảm cho những điều đàn ông làm.

Không bi lụy, không yếu đuối

Người đàn bà một lần đò không cho phép mình bi lụy, dựa dẫm vào tình yêu của đàn ông. Họ không yếu đuối van xin tình thương của ai. Bởi chính bản thân họ cũng có thể tự tạo hạnh phúc cho mình. Trong tình yêu, họ rất lý trí, không vì bất cứ ai mà làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.

Phụ nữ một lần đò không yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã nếm trải đủ đau thương, họ sẽ trở nên gai góc hơn. Bởi họ biết ngày xưa mình đã từng yếu đuối để rồi bị tổn thương nhiều như thế nào. Thế nên họ sẽ không cho phép bản thân yếu mềm thêm nữa.

Phụ nữ từng trải vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ để bảo vệ bản thân mà họ còn muốn che chở cho những đứa con của mình. Vả lại họ hiểu rằng, muốn hạnh phúc, bình yên chỉ cần bản thân mạnh mẽ là đủ chứ chẳng cần dựa vào đàn ông.

Nói chuyện đúng mực, dễ hiểu

Khi đã có đủ trải nghiệm, phụ nữ không bận tâm tới thị phi. Bởi họ biết càng giải thích, càng nói nhiều chỉ hạ thấp giá trị của mình. Vì vậy mà họ chỉ hành động, còn việc có người thông cảm hay không, đối với họ chẳng còn quan trọng.

Phụ nữ đã từng tổn thương không nói năng quá dài dòng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã nếm trải đủ đau thương, bạn sẽ trưởng thành. Nói nhiều chỉ chứng tỏ bản thân là người không đủ bản lĩnh. Nói ít, làm nhiều mới là người phụ nữ bản lĩnh khiến người khác tôn trọng.