Sức hút mê hoặc lòng người của phụ nữ một đời chồng khiến đàn ông ngất ngây

Phụ nữ yêu 18/11/2019 14:59

Đây là những đặc điểm của phụ nữ một đời chồng khiến đàn ông nguyện một lòng yêu thương, che chở cả đời, chứng minh cho câu “đàn bà cũ cũng chẳng thua kém ai”.

Phụ nữ một đời chồng thì đã sao, vẫn có thể sống hạnh phúc và vẫn có thể khiến đàn ông say mê đứ đừ bởi những đặc điểm này.

phu nu mot doi chong 1
Phụ nữ một đời chồng có sức hút mê người - Ảnh minh họa: Internet

Khôn ngoan nhưng không kiêu ngạo

Đi qua nhiều tổn thương, đàn bà từng đổ vỡ sẽ có đủ kiến thức, kinh nghiệm để đối mặt với mọi chuyện. Họ không dựa dẫm vào bất cứ người nào, có thể tự giải quyết vấn đề khó khăn bằng chính khả năng của bản thân.

phu nu mot doi chong 2
Phụ nữ từng trải rất khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất cần kiểu phụ nữ này bên cạnh. Vì khi mệt mỏi, họ cũng cần một bờ vai để dựa vào. Họ cần một người mạnh mẽ để có thể cùng mình vượt qua sóng gió, chỉ cho họ điều gì đúng, điều gì sai.

Ở bên người đàn bà từng trải, đàn ông không cảm thấy mệt mỏi hay áp lực. Cũng chẳng cần phải giải thích quá nhiều về một vấn đề. Phụ nữ đã trải qua nhiều tổn thương, họ hiểu những gì nên nói, những gì không nên. Vì vậy họ sẽ hiểu và thông cảm cho những điều đàn ông làm.

Không bi lụy, không yếu đuối

Người đàn bà một lần đò không cho phép mình bi lụy, dựa dẫm vào tình yêu của đàn ông. Họ không yếu đuối van xin tình thương của ai. Bởi chính bản thân họ cũng có thể tự tạo hạnh phúc cho mình. Trong tình yêu, họ rất lý trí, không vì bất cứ ai mà làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.

phu nu mot doi chong 3
Phụ nữ một lần đò không yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã nếm trải đủ đau thương, họ sẽ trở nên gai góc hơn. Bởi họ biết ngày xưa mình đã từng yếu đuối để rồi bị tổn thương nhiều như thế nào. Thế nên họ sẽ không cho phép bản thân yếu mềm thêm nữa.

Phụ nữ từng trải vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ để bảo vệ bản thân mà họ còn muốn che chở cho những đứa con của mình. Vả lại họ hiểu rằng, muốn hạnh phúc, bình yên chỉ cần bản thân mạnh mẽ là đủ chứ chẳng cần dựa vào đàn ông.

Nói chuyện đúng mực, dễ hiểu

Khi đã có đủ trải nghiệm, phụ nữ không bận tâm tới thị phi. Bởi họ biết càng giải thích, càng nói nhiều chỉ hạ thấp giá trị của mình. Vì vậy mà họ chỉ hành động, còn việc có người thông cảm hay không, đối với họ chẳng còn quan trọng.

phu nu mot doi chong 4
Phụ nữ đã từng tổn thương không nói năng quá dài dòng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã nếm trải đủ đau thương, bạn sẽ trưởng thành. Nói nhiều chỉ chứng tỏ bản thân là người không đủ bản lĩnh. Nói ít, làm nhiều mới là người phụ nữ bản lĩnh khiến người khác tôn trọng.

Những hành động kém sang khiến phụ nữ khổ một đời một kiếp, trở nên xấu xí trong mắt chồng

Những hành động kém sang khiến phụ nữ khổ một đời một kiếp, trở nên xấu xí trong mắt chồng

Dưới đây là những điều phụ nữ không nên làm để trong mắt chồng, vợ lúc nào cũng xinh đẹp, đặc biệt giữ được cuộc hôn nhân của mình lâu bền nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà từng trải đàn bà một lần đò những kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 31 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này