3 sự hy sinh thầm lặng của vợ, hầu hết đàn ông đều cho đó là điều hiển nhiên

Dưới đây là những sự hy sinh của vợ, hầu hết đàn ông đều cho đó là hiển nhiên và trở nên vô tâm với những gì vợ làm cho mình.

Đàn ông ơi, phụ nữ cũng biết mệt, cũng biết buông bỏ. Một khi đàn bà chết tâm , họ sẽ rời đi mà không hối tiếc. Đến khi đó các anh có hối hận, níu kéo cũng đã quá muộn màng.

Dường như đàn ông cho rằng đây là việc vợ bắt buộc phải làm cho chồng. Phụ nữ lấy chồng là để chăm chồng, quán xuyến nhà cửa, sinh đẻ và chiều chuộng chồng. Họ xem đây là việc hiển nhiên nên thường không trân trọng.

Đồng ý việc cơm nước, quán xuyến nhà cửa là chuyện phụ nữ phải làm được. Nhưng đàn ông phải biết ơn, để tâm đến vợ nhiều một chút. Sự quan tâm, giúp đỡ của các anh là nguồn động lực để những người vợ tận tụy nhiều hơn mỗi ngày. Chỉ cần đàn ông có tâm, phụ nữ sẽ mãi mãi tận tâm.

Sinh con

Đàn ông nghĩ thiên chức của phụ nữ là sinh con. Ai cũng phải sinh con cho chồng để nối dõi tông đường. Cũng vì vậy mà họ nghĩ việc phụ nữ mang thai, sinh con là chuyện vô cùng bình thường.

Phụ nữ sinh con nguy hiểm nhưng đàn ông lại xem đó là bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Gần đây trên mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện về một sản phụ bị thiếu máu. Đến ngày sinh, chị bị thiếu máu, bác sĩ đề nghị gia đình phải chuẩn bị nguồn máu phòng bất trắc. Nhưng những người trong gia đình đều không có nhóm máu thích hợp, chỉ còn cách mua ở ngân hàng máu. Nhưng người chồng lại không đồng ý với lời đề nghị này.

Anh ta bảo cứ tiến hành cuộc phẫu thuật mà không chuẩn bị máu sẵn. Cuối cùng cuộc phẫu thuật thành công, mẹ con chị đều khỏe mạnh. Khi đó người chồng lại cười tươi lớn giọng “thấy chưa, phải làm liều chứ mất công lại mất một đống tiền”.

Phụ nữ lấy chồng khổ, lấy nhầm người vô tâm còn khổ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dù chưa biết rõ thực hư nhưng câu chuyện này nhận được nhiều sự đồng cảm của chị em. Phận phụ nữ lấy chồng đã khổ, lấy phải người đàn ông vô tâm còn khổ hơn gấp trăm lần. Sinh đẻ là điều nguy hiểm, phụ nữ đã đánh đổi mạng sống của mình nhưng nhiều người chồng lại dửng dưng xem đó là điều hiển nhiên.

Tha thứ cho chồng ngoại tình

Đàn ông ngoại tình, nhưng phụ nữ phải đau đầu tìm lý do tha thứ. Họ hy sinh lòng tự trọng, thanh xuân và nước mắt của mình chỉ để giữ lại mái nhà yên ấm cho con. Nhưng dường như đàn ông không hiểu được tấm lòng của vợ.

Phụ nữ cô đơn vì chồng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Họ nghĩ chồng ngoại tình, trách nhiệm của vợ là phải tha thứ. Người phụ nữ phải tìm cách bảo vệ gia đình. Dù đàn ông có đổ đốn như thế nào, phụ nữ cũng phải cam chịu để giữ hôn nhân hạnh phúc.

Đàn ông ơi, đừng nghĩ vợ hy sinh cho chồng là điều hiển nhiên. Và bản thân các anh chỉ ngồi không hưởng phúc phần đó. Bởi khi đã quá mệt mỏi, phụ nữ sẽ rời đi mà không một lần ngoảnh lại.