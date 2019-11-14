Khi đàn bà chết tâm, đàn ông hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận những điều này

Phụ nữ yêu 14/11/2019 14:49

Đàn bà hết yêu sẽ khiến đàn ông hết hồn, vì vậy đừng bao giờ chọc giận và phản bội lại tình cảm chân thành của người phụ nữ bên cạnh.

Có câu "con ong độc nhất ở cái đuôi, đàn bà độc nhất ở tấm lòng". Khi yêu, họ có thể vì bạn mà hy sinh tất cả. Nhưng một khi đã nhận lại sự phản bội, họ sẽ chẳng còn tiếc bất cứ thứ gì và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Thế nên đàn ông hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận những điều tệ hại này khi đàn bà chết tâm.

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Đàn bà hết yêu tàn nhẫn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân đổ vỡ

Ai cũng nghĩ phụ nữ là người sợ hôn nhân đổ vỡ nhất. Vì vậy họ luôn nỗ lực, phấn đấu gìn giữ mái ấm của mình. Dù chồng ngoại tình hay phản bội, họ cũng sẽ tìm ra lý do gì đó để tha thứ. Nhưng khi đàn bà chết tâm, không có chuyện gì mà họ không dám làm.

Khi đã không còn yêu thương người đàn ông bên cạnh, việc họ chấm dứt cuộc hôn nhân của mình là điều dễ dàng. Bởi với họ, khi đã không còn tình cảm, việc ăn chung mâm, ngủ chung giường là điều vô nghĩa.

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Phụ nữ hết yêu sẽ chấm dứt mối quan hệ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Khi dứt tình cạn nghĩa, việc ở bên nhau chỉ khiến người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi hơn. Thế nên đàn ông hãy chuẩn bị tinh thần để nhận lại “mảnh vỡ” của cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc.

Không còn tận tụy hay chăm sóc chồng

Đàn bà hết yêu sẽ khiến đàn ông hết hồn. Đàn ông thường nghĩ vợ sẽ mãi ở đó đợi mình quay về sau những cuộc vui. Nhưng thực tế, chẳng có người phụ nữ nào đủ kiên tâm, đủ vị tha để ở lại với người đàn ông tệ bạc.

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Đàn bà chết tâm không còn muốn tận tụy vì chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã gom góp đủ đau thương, họ sẽ buông bỏ tất cả. Kể cả việc chăm sóc, tận tâm vì người mình yêu, họ cũng sẽ buông tay nhẹ tênh. Vì vậy đàn ông khi còn được vợ thương, hãy biết trân trọng và tìm cách đáp lại. Đừng để đến khi mọi thứ tan vỡ mới níu kéo, lúc đó đã quá muộn màng.

Nghe những câu nói chướng tai

Phụ nữ khi yêu một lời nói ra như rót mật vào tai đàn ông. Nhưng khi đã không còn tình nghĩa, họ sẽ chẳng kiêng nể về lời ăn tiếng nói. Họ sẽ dành những lời đay nghiến, trống không, chua chát cho người chồng của mình.

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Đàn bà nói những câu khó nghe chứng tỏ đã hết yêu - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà hết yêu thường sẽ không còn muốn dùng những lời đẹp đẽ dành cho chồng. Bởi họ biết người đàn ông trước mặt mình không còn đáng để hy sinh hay tốn công tốn sức, mệt mỏi nhiều như vậy. Những việc liên quan đến chồng, họ cũng sẽ chẳng để tâm. Khi dứt nghĩa, cạn tình, họ chỉ sống vì mình thôi, còn những người khác chỉ là vô hình trong mắt họ.

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