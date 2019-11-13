Phụ nữ thông minh theo đuổi những điều này, hạnh phúc, bình yên sẽ đến

Phụ nữ yêu 13/11/2019 14:28

Không phải đàn ông, đây là những điều phụ nữ thông minh phải theo đuổi cho bằng được, dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ giữa chừng.

Phụ nữ thông minh đừng mang đàn ông ra làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Đừng xem đàn ông là cả thế giới. Vì khi thế giới đó mất đi, bạn sẽ vô cùng chênh vênh. Chỉ cần chăm chỉ theo đuổi những điều này, bình yên và hạnh phúc sẽ theo bạn.

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Phụ nữ thông minh đừng từ bỏ những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Tiền

Cuộc đời của phụ nữ không thể để tiền chi phối, nhưng nếu không có tiền, bạn sẽ rất mệt mỏi. Vì vậy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ từ bỏ việc kiếm tiền. 

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Phụ nữ phải kiếm tiền để có cuộc sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, hãy cố gắng phấn đấu kiếm tiền. Tuy nhiên phải làm những nghề lương thiện, đúng với khả năng và công sức của mình bỏ ra. Tuyệt đối nói không với những đồng tiền "bẩn". Tiền quan trọng nhưng không nên đánh đổi tất cả để kiếm tiền.

Phụ nữ dù đã có chồng hay còn độc thân cũng hãy phấn đấu kiếm tiền và tiêu xài đồng tiền mình làm ra. Đừng ngửa tay xin chồng, đừng vì nhận tiền của chồng mà sống luồn cúi, không có tiếng nói. Thời trẻ nỗ lực kiếm tiền để về già, bạn sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Có tiền dưỡng già, bạn sẽ không phải cầu cạnh con cháu hay nhờ vả ai.

Công việc

Người đàn bà khôn ngoan luôn biết quý trọng công việc của mình. Họ không vì bất cứ ai mà đánh mất việc làm mình yêu thích nhất. 

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Phụ nữ phải theo đuổi đam mê và công việc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ đừng theo đuổi đàn ông, đừng đặt nặng chuyện tình cảm. Hãy dành thời gian, thanh xuân để theo đuổi công việc và đam mê. Bởi theo đuổi đàn ông, thứ bạn nhận lại là tổn thương. Còn theo đuổi công việc, thứ bạn có được là tiền, công danh, địa vị và đặc biệt là có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc nhất là có công việc, có đam mê và dốc lòng theo đuổi đến cùng. Cuộc sống không có đàn ông vẫn ổn, nhưng không có công việc, không có tiền, bạn sẽ vô cùng lận đận.

Sự lương thiện

Điều mà phụ nữ nên theo đuổi suốt đời là sự lương thiện. Chỉ khi có tấm lòng tốt, bạn mới có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Chỉ khi không sân si, khẩu nghiệp, bạn mới sống thanh thản.

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Phụ nữ phải lương thiện mới có cuộc sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Sự thiện lương sẽ giúp bạn có được cuộc sống như bản thân mong muốn. Tạo được nhiều phúc báo, khi về già, bạn sẽ không phải đối mặt với cô đơn hay bị người khác xa lánh. Vì vậy phụ nữ hãy hết lòng theo đuổi sự lương thiện để bản thân lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt người khác.

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