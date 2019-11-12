21 điều phụ nữ cần phải học để trở thành người bản lĩnh, không lụy đàn ông

Phụ nữ yêu 12/11/2019 15:43

Muốn hạnh phúc, phụ nữ khôn ngoan phải biết những điều này để ngẩng cao đầu sống cuộc đời kiêu hãnh, không dựa dẫm, bi lụy bất cứ người đàn ông nào.

Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng hay bộ quần áo hàng hiệu, lớp son phấn đắt tiền trên người. Thay vào đó, họ hơn nhau ở việc có thấu hiểu được những điều này hay không.

1. Phụ nữ khôn ngoan yêu được buông được, không bi lụy, không dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào. Người đàn ông này rời đi chắc chắn sẽ có người khác tốt hơn đến yêu thương, bảo vệ bạn suốt đời.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết những điều này - Ảnh minh họa: Internet

2. Có thời gian, bạn nên học cách sửa công tắc điện, lắp bóng đèn bị hư, vòi nước bị hỏng hoặc những thứ liên quan đến công nghệ. Không biết nhiều cũng phải biết ít để khi một mình, bạn vẫn có thể sống tốt.

3. Cuộc đời của mình, đừng để người khác sắp đặt. Hãy tự quyết định những việc mình muốn làm và không muốn làm. Đừng để ai sống thay bạn.

4. Ai cũng phải có sở thích, thú vui của bản thân. Đừng để cuộc sống của mình quá tẻ nhạt hoặc quá khô khan.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc không được dựa dẫm ai - Ảnh minh họa: Internet

5. Cố gắng kiếm tiền không chỉ để chứng tỏ bản thân tài giỏi, mà còn để cho gia đình, bản thân và con cái cuộc sống đủ đầy nhất có thể.

6. Không hát hay cũng được nhưng cũng phải biết được một ít bài "tủ" để khi có bị ép, bạn cũng không lúng túng, ngại ngùng khi đứng trước mặt mọi người.

7. Xem phim, đọc những cuốn sách nổi tiếng có thể giúp bạn học hỏi thêm kiến thức. Người đàn bà khôn ngoan đừng để nghèo về mặt tri thức.

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Phụ nữ phải tập luyện để có thân hình cân đối - Ảnh minh họa: Internet

8. Ăn uống đầy đủ, tập luyện để có thân hình cân đối, đừng để bản thân quá gầy hoặc quá béo.

9. Mỗi ngày phải uống 2 lít nước, ăn nhiều hoa quả bổ sung vitamin cho cơ thể. Đừng chỉ nạp vào cơ thể chất béo, đạm khiến bản thân tăng cân không kiểm soát được, đôi khi còn hại đến sức khỏe.

10. Đừng tin vào những bộ phim ngôn tình lãng mạn, hãy sống với hiện thực, tin vào tình yêu của cuộc sống đời thường.

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Phụ nữ đừng để mặt mộc khi ra đường - Ảnh minh họa: Internet

11. Đừng bao giờ vì câu nói “anh thích mặt mộc của em” mà không đụng đến son phấn. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, phụ nữ xinh đẹp là điều phải ưu tiên hàng đầu. Đừng vì câu nói ngọt ngào sáo rỗng kia mà biến bản thân thành những người xấu xí. 

12. Ăn mặc đơn giản nhưng đẹp, lịch sự, đừng chọn những bộ trang phục quá sặc sỡ, rườm rà.

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Phụ nữ hãy sống như công chúa - Ảnh minh họa: Internet

13. Hãy sống như công chúa để tìm được chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là ăn ngon, mặc đẹp và luôn có suy nghĩ tích cực về cuộc sống này.

14. Không ngừng làm đẹp, không ngừng hoàn thiện bản thân bằng việc học tập, trau dồi kiến thức.

15. Không lớn tiếng ở nơi đông người, không chỉ trích khuyết điểm của người khác mà chỉ lặng lẽ hoàn thiện bản thân thật tốt.

16. Ba mẹ là người quan trọng nhất đời bạn, đừng phí nước mắt vì những người không xứng đáng.

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Phụ nữ đừng chơi với người ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

17. Không tiếp xúc, qua lại với người giả dối, sống hai mặt, người ích kỷ và những người ác mồm ác miệng, khẩu nghiệp.

18. Ở trường học có thể mắc sai lầm, bởi sẽ có người chỉ dẫn bạn. Còn ở trường đời, bạn không được phép mắc sai sót, bởi sẽ không ai đứng ra chỉ cho bạn đúng sai. Mà họ chỉ bắt bạn trả giá trước khi bạn tự rút ra bài học.

19. Đối với đàn ông chỉ nên tin 80%, phần còn lại tin vào bản thân mình.

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Phụ nữ đừng ganh tỵ, hay nói xấu ai - Ảnh minh họa: Internet

20. Đừng vì những lời nói của thiên hạ mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

21. Chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc là được, hãy mặc kệ những lời nói xấu, bởi họ chỉ đang ganh tỵ với những gì bạn đang có mà thôi.

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