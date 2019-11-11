Cuộc đời phụ nữ có 2 cái dại không thể nào tha thứ được, có than nghèo kể khổ cũng chẳng ai thương

Dưới đây là những điều phụ nữ dại thường làm, có than nghèo kể khổ cũng chẳng ai thương, thậm chí còn bị chê cười, khinh bỉ.

Yêu chồng, thương chồng chẳng phải sai, nhưng sống chỉ vì chồng là dại. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, đâu nhất thiết phải bám lấy người đàn ông bên cạnh mới có hạnh phúc.

Người đàn bà dại nhất khi xem đàn ông là cả thế giới, là một phần không thể thiếu trong đời mình. Bởi kiểu phụ nữ này thường bi lụy. Khi không có đàn ông bên cạnh, họ không thể sống nổi. Nhưng phụ nữ ơi, cái dại lớn nhất cuộc đời bạn là chỉ yêu chồng, bỏ rơi bản thân.

Ai cũng nghĩ đàn bà hạnh phúc nhất là khi lấy được người chồng tốt. Nhưng thực tế, bạn chỉ hạnh phúc khi biết yêu chính bản thân mình. Khi bạn biết chăm sóc bản thân hơn là lo lắng, cung phụng người khác.

Đàn bà hạnh phúc nhất là khi nghĩ cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ không chỉ có đàn ông. Bạn còn có công việc, con cái, bạn bè và cha mẹ. Hãy dành thời gian cho những mối quan hệ thân thiết và công việc mình yêu thích. Đừng suốt ngày tìm cách níu kéo tình cảm từ chồng. Người đàn bà bản lĩnh phải để đàn ông theo đuổi, tìm cách giữ, chứ đừng bám lấy chồng không rời.

Đợi chồng ngoại tình mới lo làm đẹp

Cái dại thứ hai của đàn bà đó là đợi chồng ngoại tình mới lo làm đẹp. Đợi chồng phản bội mới cuống cuồng tân trang bản thân để giữ chồng. Hãy nhớ phụ nữ phải đẹp mọi lúc mọi nơi, bất chấp tất cả để được xinh đẹp và sống hạnh phúc. Đừng để khi chồng chán chê, ruồng bỏ rồi mới hối hả làm đẹp.

Phụ nữ đừng đợi chồng ngoại tình mới lo chăm chút bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhớ làm đẹp để bản thân tự tin và hạnh phúc hơn. Không nhất thiết phải làm đẹp để chồng ngắm hay để anh ấy tự hào. Phụ nữ xinh đẹp là để thỏa mãn bản thân.

Thử nghĩ khi mặc chiếc đầm đẹp, được tô cây son mình thích, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy vui khi ngắm bản thân thật xinh đẹp trước gương.