1. Con trai chị là người bình thường, không quá xuất chúng vì vậy đừng đề cao giá trị của con mình mà hạ thấp giá trị của con dâu.

Dưới đây là những câu mẹ đẻ nói với mẹ chồng khi con gái lấy chồng , ai nghe xong cũng gật gù đồng tình.

3. Đừng bắt ép con dâu phải cung phụng con trai chị như cách mà chị thường làm. Phận đàn bà sinh ra đã khổ, phụ nữ lấy chồng còn khổ hơn, vì vậy nên biết thông cảm cho nhau mà sống. Đừng áp đặt những điều cổ hủ lên con dâu.

2. Đừng nói con trai mình bận kiếm tiền mà đẩy hết trách nhiệm quán xuyến nhà cửa cho con dâu. Bởi đàn ông có trách nhiệm sẽ tự biết phụ giúp vợ như thế nào.

4. Con dâu cũng phải đi làm để đỡ đần gánh nặng cho chồng. Vì vậy chị đừng bắt ép con dâu chỉ nên ở nhà ăn và đẻ, đừng giam giữ nó trong gian bếp chật hẹp rồi chê bai không bằng ai.

Phận làm dâu đều khổ như nhau, mẹ chồng nên biết thông cảm - Ảnh minh họa: Internet

5. Con dâu là con của mình, sau này về già sẽ chăm sóc cho mình. Vì vậy đừng nói xấu con dâu trước mặt bất cứ ai, bởi có thể sẽ có những thời điểm chị phải cầu cạnh, nhờ vả nàng dâu của mình. Muốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt hãy biết cư xử đúng chuẩn mực.

6. Khi con dâu sinh nở, chị đừng nói bản thân không có nghĩa vụ chăm sóc. Nếu không, sau này già yếu, bệnh tật, chị đừng trông cậy vào việc con dâu sẽ sớm hôm lo lắng.

Phụ nữ và đàn ông trong hôn nhân đều bình đẳng như nhau - Ảnh minh họa: Internet

7. Trong hôn nhân, vợ chồng đều bình đẳng như nhau. Đàn ông dù bận rộn đến mấy cũng phải giúp vợ làm việc nhà, đừng viện cớ để trốn tránh trách nhiệm. Chị cũng đừng bao che cho sự lười biếng của con trai mình.

8. Đừng so sánh con dâu nhà mình với con dâu nhà người ta. Chị không ở trong hoàn cảnh của người ta nên sẽ không biết được ai tốt hay xấu.

Muốn con dâu tốt, mẹ chồng phải tử tế trước đã - Ảnh minh họa: Internet

9. Muốn có con dâu tốt, trước tiên chị phải là người mẹ chồng tử tế. Đừng ép con dâu phải có nghĩa vụ nuôi mình, trong khi bản thân lại vô trách nhiệm.

10. Vợ chồng con trai chị muốn mua gì và làm gì, chị cũng không có quyền xen vào. Khi tôn trọng cuộc sống riêng tư của các con, chị sẽ nhận lại được sự tôn trọng của chúng. Khi chị tử tế, con dâu của chị nhất định sẽ thảo hiền.