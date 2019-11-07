Đàn ông chung thủy có thói quen CHẠM vào những bộ phận này trên cơ thể vợ

Phụ nữ yêu 07/11/2019 11:07

Đàn ông chung thủy sẽ có thói quen chạm, hôn và gần gũi nhiều hơn với vợ. Họ xem đó là việc làm thường ngày giúp bản thân xua tan đi những áp lực, mệt mỏi.

Dưới đây là những cách nhận biết đàn ông chung thủy, nhìn là phát hiện ngay mức độ thương vợ của người chồng nhiều ít ra sao.

Ôm eo

Người đàn ông yêu vợ thật lòng sẽ luôn thích chạm vào phần eo. Đây là hành động thể hiện sự yêu thương của anh ấy dành cho người vợ đầu ấp tay gối. Còn người không thương vợ sẽ không bao giờ muốn gần gũi, thân mật hay chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cô ấy.

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Đàn ông chung thủy có những thói quen này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng thường xuyên ôm bạn từ phía sau, chạm phần eo của bạn, hãy yên tâm về độ thủy chung của anh ấy. Chắc chắn trong lòng anh ấy không có ai khác ngoài bạn.

Hôn lên mái tóc

Đàn ông rất thích vuốt và hôn lên mái tóc suôn mượt của phụ nữ. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan nên chăm sóc mái tóc của mình thật tốt. Hãy để mùi hương trên mái tóc vương vấn trong lòng chồng khiến anh ấy đi đâu cũng không thể quên được.

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Đàn ông thương vợ sẽ thích hôn lên mái tóc - Ảnh minh họa: Internet

Mái tóc của phụ nữ được ví như thứ vũ khí lợi hại khiến đàn ông mê mệt. Người chung thủy sẽ luôn thích vuốt ve, nâng niu mái tóc của người vợ mình yêu thương nhất.

Một trong những cách giữ chồng bên mình suốt đời là phụ nữ phải biết quan tâm, chăm sóc bản thân. Dù có bất cứ chuyện gì cũng hãy nghĩ đến chính mình. Dù có bận rộn đến mấy, phụ nữ cũng phải giữ cho bản thân xinh đẹp và thơm tho.

Bàn tay

Đàn ông yêu vợ sẽ luôn nắm chặt tay cô ấy dù ở bất cứ nơi đâu. Họ không ngại thể hiện tình cảm của mình trước đám đông. Hành động nắm tay vợ thể hiện tình cảm chân thành của người đàn ông.

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Đàn ông chung thủy thích nắm tay vợ dù ở bất cứ nơi đâu - Ảnh minh họa: Internet

Không cần hành động gì quá mức, chỉ cần siết chặt bàn tay vợ khi sang đường, hoặc đi ở nơi công cộng, việc này thể hiện rõ đàn ông yêu thật lòng. Đồng thời đây cũng là hành động “đánh dấu chủ quyền”, chứng tỏ hoa đã có chủ.

Đặt cằm lên bờ vai người phụ nữ

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Đàn ông thương vợ sẽ có những cử chỉ thân mật - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chân thành thường xuyên ôm từ phía sau, đặt cằm lên đôi vai gầy của vợ. Chỉ có đàn ông thương vợ mới làm điều này, còn người không thương vợ sẽ không bao giờ muốn đụng chạm đến.

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