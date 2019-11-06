Không phải lỗi của phụ nữ, đây mới là nguyên nhân khiến gia đình nghèo khổ, đàn ông nên biết để tránh

Đàn ông cho rằng, tại vì vợ không khôn khéo nên sự nghiệp, công danh của họ ngày càng đi xuống. Nhưng thực tế, đây mới là nguyên nhân khiến sự nghiệp của đàn ông thất bại , gia đình nghèo khổ.

Người ta thường ví phụ nữ là nước giúp gia đình hưng thịnh, vượng sắc. Vợ giỏi giang, hiểu chuyện, biết vun vén gia đình, chồng mới ăn nên làm ra. Vì vậy nhiều ông chồng đổ hết lỗi lầm lên đầu vợ khi gặp khó khăn.

Ngoại tình là sai lầm lớn nhất của đàn ông . Chỉ vì đàn ông phản bội khiến hôn nhân đổ vỡ , gia đình ly tán, con cái bơ vơ. Cũng vì hai chữ ngoại tình khiến nhiều gia đình giàu có trở nên lụi bại. Công danh của người đàn ông cũng tuột dốc không phanh.

Đàn ông ngoại tình muôn đời cũng không có sự nghiệp vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng nghĩ sự nghiệp của mình đi xuống vì vợ không biết vun vén. Nguyên nhân chính nằm ở sự thay lòng của các anh. Vì các anh đã phản bội lại đạo nghĩa vợ chồng nên dù giàu có, sự nghiệp hiển hách cũng sẽ lụi tàn trong một sớm một chiều.

Đàn ông nên nhớ ngoại tình là con đường dễ dẫn đến thất bại nhất. Nếu phản bội lại vợ, hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với những quả báo mà bản thân đã gieo.

Cờ bạc, rượu chè

Những gã đàn ông bất tài lại có thói cờ bạc, rượu chè thì dù có sản nghiệp lớn đến mấy cũng nhanh chóng sụp đổ. Phụ nữ thường có trách nhiệm quản lý tài chính, chi tiêu tiết kiệm để chồng con đủ ăn đủ mặc. Nhưng nếu người chồng lại tiêu hoang, đổ tiền vào những trò may rủi thì phụ nữ khéo léo đến mấy cũng vô ích.

Đàn ông cờ bạc, rượu chè thường làm khổ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn ông thất bại nhất là khi mê ăn nhậu, cờ bạc làm khổ vợ con. Vì vậy hãy bỏ ngay trước khi quá muộn. Đừng vì những cuộc vui nhất thời mà mang đến khổ đau, nghèo khổ cho vợ con cả đời. Có câu “cờ bạc là bác thằng bần”, tiền có chất thành núi cũng tiêu tan khi đã dấn thân vào con đường này.

Tin tưởng nhầm người

Cuộc đời đàn ông có 2 thứ quyết định thành công hay thất bại đó là công việc và mối quan hệ. Muốn xây dựng sự nghiệp, cần phải lựa bạn mà chơi. Có những người ngoài mặt nói cười, hứa hẹn sẽ giúp bạn nhưng chưa chắc họ đã thật lòng. Đừng tin tưởng tuyệt đối vào người khác mà tiền mất tật mang, làm khổ vợ con.

Đàn ông nên sáng suốt, lựa bạn mà chơi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường có chí làm giàu. Vì vậy, họ thường thích đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu không khôn khéo "chọn mặt gửi vàng", sự nghiệp của bạn sẽ tiêu tan, nợ nần chồng chất, vợ con sống trong cảnh nghèo khổ.