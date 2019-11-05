Phụ nữ khôn ngoan phải biết giấu những điều này với chồng, tuyệt đối không được để lộ

Trong hôn nhân, dù đã là vợ chồng nhưng phụ nữ phải biết che giấu một số điều riêng tư. Bởi khi đã biết hết mọi thứ, chồng dễ chán và sa vào con đường ngoại tình. Đây là những điều phụ nữ khôn ngoan “sống để dạ, chết mang theo”, chớ dại để lộ với chồng.

Vả lại khi kể về quá khứ, có những chuyện không tốt, chồng sẽ có cái nhìn không hay về bạn. Thế nên những chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Hãy để anh ấy nhìn thấy và cảm nhận được con người ở hiện tại, tương lai của bạn.

Phụ nữ khôn ngoan đừng kể hết về quá khứ của mình cho chồng biết. Bởi khi đã biết hết, bạn sẽ chẳng còn chút bí ẩn hay quyến rũ gì trong mắt anh ấy nữa. Biết rằng vợ chồng không nên giấu giếm nhau quá nhiều, nhưng có những chuyện hãy giữ riêng trong lòng.

Những vết sẹo không đẹp trên cơ thể

Đó có thể là những vết sẹo như vết mổ, vết thương do tai nạn… đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ vô tư thay đồ trước mặt chồng. Bởi đó có thể là điều khiến chồng bạn sợ hãi, không dám đến gần vợ.

Phụ nữ khôn khéo không thay đồ trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn thích những thứ đẹp đẽ, vì vậy khó chấp nhận những khuyết điểm trên cơ thể của vợ. Khi quan hệ, bạn nên khôn khéo che đi để không làm cản trở sự hưng phấn của chồng.

Những ký ức đẹp đẽ về người yêu cũ

Đàn ông sẽ ghen nếu vợ cứ hồn nhiên nhắc đến người yêu cũ trước mặt mình. Vì vậy bạn nên biết hạn chế hoặc đừng bao giờ tiết lộ về những mối tình của mình trong quá khứ. Nhất là đừng kể về những ký ức đẹp của cả hai kẻo chồng ghen lồng lộn, không khí trong nhà cũng mất vui.

Số tiền tiết kiệm bản thân có

Phụ nữ nên giấu tiền tiết kiệm đừng để chồng biết - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, cả hai cần rạch ròi chuyện tài chính nhưng bạn cũng nên có một khoản riêng để phòng thân. Phụ nữ nên “lận lưng” số tiền nhất định để dùng khi cấp bách, hoặc giúp đỡ gia đình của mình mà cũng không cần xin xỏ ai. Tuy nhiên số tiền này đừng để chồng biết, bởi anh ấy sẽ nghĩ bạn mờ ám trong chuyện chi tiêu.