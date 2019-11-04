‘Đàn bà sợ yêu đàn ông bận, đàn ông sợ yêu đàn bà rảnh’, muốn được chồng yêu say đắm phụ nữ phải biết bận

Phụ nữ yêu 04/11/2019 14:51

Không cần phải ăn mặc hàng hiệu hay trang điểm để thu hút sự chú ý của chồng, chỉ cần làm được những điều này bạn sẽ trở thành phụ nữ bản lĩnh khiến chồng say đắm.

Có câu “đàn bà sợ yêu đàn ông bận, đàn ông sợ yêu đàn bà rảnh”, cánh mày râu thường rất lo lắng khi bên cạnh có người phụ nữ lúc nào cũng rảnh rỗi. Họ sợ phải nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi han, kiểm soát mỗi ngày. Và những điều đó vô tình trở thành nỗi ám ảnh của đàn ông. Thế nên phụ nữ muốn khí chất, được đàn ông tôn trọng, hãy đọc bài viết dưới đây.

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Phụ nữ bản lĩnh mới được chồng tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ làm việc của mình, việc của chồng cứ để chồng lo

Người phụ nữ bản lĩnh, thông minh sẽ không điện thoại, nhắn tin hỏi han, kiểm soát chồng liên tục. Khi ở nhà, họ sẽ không thường xuyên chen vào việc của chồng. Khi ra ngoài, họ sẽ không kiểm soát những mối quan hệ của chồng, không bao giờ cố gắng muốn biết chồng đang làm gì, ở đâu và đi với ai.

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Phụ nữ đừng quá rảnh rỗi rồi sinh ra tật lắm lời - Ảnh minh họa: Internet

Bởi với họ, cách giữ lửa hôn nhân hạnh phúc, lâu dài nhất là phải tạo không gian riêng cho mỗi người. Họ sẽ chăm chỉ làm việc của mình và để chồng tự do làm những việc anh ấy thích. Hôn nhân giống như một sợi dây, kéo căng quá sẽ đứt, lỏng quá sẽ tuột tay. Cách tốt nhất là biết cân bằng, nắm buông đúng lúc.

Cuộc đời ai người nấy tự có trách nhiệm, đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhau

Có câu “tương kính như tân”, tuy đã là vợ chồng nhưng phải xem nhau như khách. Tôn trọng công việc, tôn trọng những mối quan hệ của nhau. Và đặc biệt ai cũng có quyền đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình, không ai được phép sắp đặt, ép buộc người kia phải theo ý mình.

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Phụ nữ thông minh luôn cho chồng không gian riêng - Ảnh minh họa: Internet

Đối phương chỉ có quyền đưa ra những lời khuyên chân thành và cổ vũ đối phương. Tốt nhất là nên để mọi người có trách nhiệm với chính mình, còn người kia cứ đứng sau làm hậu thuẫn.

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Phụ nữ bản lĩnh luôn biết giữ và thả chồng đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có tính thích lo mọi chuyện. Trời sinh họ có tính lo xa, luôn cảm thấy bất an. Vì vậy mà nhiều người vợ vô tình can thiệp quá sâu, làm lung lay ý chí của chồng. Điều này không hề tốt mà đôi khi còn khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng mâu thuẫn.

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