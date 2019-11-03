Được sự ưu ái của Thần Phật, phụ nữ phúc đức sẽ sở hữu 3 bảo vật hiếm này

Phụ nữ phúc đức được trời ban cho những bảo vật quý hiếm này, dù có sóng gió lớn đến mấy cũng thuận lợi vượt qua. Nếu chưa có, chị em nên cố gắng tu dưỡng tâm đức.

Vì vậy mà Thần Phật thường ưu ái cho họ giọng nói ngọt ngào như tiếng suối chảy, du dương như tiếng đàn. Do đó, phụ nữ hãy hành thiện tích đức, đừng sân si với ai. Hãy giữ bản tính trong sạch, thiện lương, chắc chắn điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Trời ban cho phụ nữ phúc đức giọng nói hay, ngọt ngào, chạm đến lòng người. Mỗi khi họ thốt ra một câu nói đều khiến đối phương phải xiêu lòng và cảm động. Người có giọng nói trong sáng, thanh thoát thường có tâm hồn lương thiện và hướng Phật. Họ không sân si, không khẩu nghiệp và không làm bất cứ điều gì hại ai.

Dung mạo ưa nhìn

Có câu “tâm sinh tướng”, chỉ khi lòng dạ thiện lương, vóc dáng mới đẹp đẽ được. Phụ nữ càng xinh đẹp, mỹ miều càng được ưu ái. Vì vậy phụ nữ hãy tu khẩu nghiệp, vứt bỏ tâm sân si để được người khác yêu mến.

Phụ nữ xinh đẹp xuất phát từ tâm tính tốt - Ảnh minh họa: Internet

Càng lớn tuổi, dung mạo của phụ nữ sẽ càng hài hòa và mặn mà hơn. Phụ nữ nên nhớ sự giàu có của bản thân không đến từ người chồng mà do chính mình tu tâm có được. Thế nên từ nay hãy gạt bỏ những sân hận để dung mạo ngày càng mặn mà hơn.

Đạo đức tốt



Phụ nữ có đạo đức cuộc đời sẽ bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ được Thần Phật ưu ái thường có đặc điểm thiện lương. Họ luôn đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu và không bao giờ hơn thua, tranh giành với người khác. Những gì không phải là của họ, chắc chắn họ sẽ không bao giờ tham lam. Sống ở đời, họ luôn biết có những thứ nên buông bỏ và những điều nên nắm giữ. Đặc biệt họ luôn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.