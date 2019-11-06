Không chỉ có đàn ông chán vợ, đàn bà cũng biết chán chồng nếu cánh mày râu không chịu thay đổi những điều này

Không chỉ có đàn ông chán vợ , mà đàn bà cũng có những lúc chán chồng. Cánh mày râu thường nghĩ chỉ có phụ nữ mới lo giữ chồng, còn đàn ông thì cần gì giữ vợ. Nếu cứ giữ quan điểm đó và không chịu thay đổi những điều sau đây, đàn ông có thể sẽ mất vợ vào tay kẻ khác, cả đời sống trong ân hận vì bản thân đã quá vô tâm với người đã hy sinh, đánh đổi thanh xuân vì mình.

Đàn ông thường bắt buộc vợ phải để tâm đến mình, nhưng không bao giờ làm ngược lại. Nếu cứ tiếp tục duy trì thói quen này, sớm muộn gì đàn ông vô tâm cũng sẽ đẩy vợ vào vòng tay của người khác. Đến lúc đó có khóc lóc, van xin hay hối hận cũng đã quá muộn màng.

Đàn ông thường khá thờ ơ với việc nhà, không để tâm đến cảm xúc, tâm trạng, công việc của vợ. Vợ mặc một chiếc đầm mới, họ cũng vô tình phớt lờ mà không dành tặng những lời khen. Khi vợ mệt mỏi, gặp áp lực công việc, họ cũng chỉ chìm đắm trong thế giới của mình mà không bận tâm đến cảm xúc của vợ.

Không phụ giúp việc nhà

Có nhiều trường hợp đàn ông đánh mất gia đình, khiến vợ rơi vào con đường ngoại tình chỉ vì không phụ giúp việc nhà. Đàn ông cứ nghĩ việc nhà cửa, bếp núc là trách nhiệm của vợ. Nhưng thực tế người phụ nữ nào cũng cần chồng đỡ đần một tay. Thứ họ cần là tình cảm, trách nhiệm của đàn ông trong gia đình, chứ không cần đến những lời ngọt ngào sáo rỗng.

Đàn ông phải giúp vợ việc nhà mới mong hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chồng giao phó mọi việc cho vợ, dần dần vợ cảm thấy uất ức, tủi thân và chán chồng. Mà một khi đã chán ngán cuộc hôn nhân này, họ sẽ ra đi không một lần ngoảnh lại, đàn ông có muốn níu kéo cũng khó.

Đụng chạm đến lòng tự trọng của vợ

Đàn ông thường có tật nói cho đã miệng mà không suy nghĩ đến hậu quả. Chẳng hạn như khi cãi nhau, họ không kiềm chế được sự nóng giận của bản thân mà nói những lời khiến vợ tổn thương.

Đàn ông nên cẩn thận lời ăn tiếng nói với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Họ mắng vợ là kẻ ăn bám, vô dụng. Những lời lẽ này như nhát dao ghim chặt vào trái tim người phụ nữ. Đến khi không chịu đựng được nữa, họ sẽ tìm đến với người biết yêu thương, trân trọng mình hơn. Khi đó, đàn ông có hối hận cũng đã muộn.