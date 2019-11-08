Những thời điểm phụ nữ nên im lặng để đàn ông vừa nể vừa yêu

Muốn được đàn ông tôn trọng, không cần phải kiếm được quá nhiều tiền hay giữ chức vụ cao trong xã hội, đàn bà khôn ngoan chỉ cần biết “im lặng đúng lúc”.

Người đã có ác cảm với bạn, họ sẽ không bao giờ chịu lắng nghe những lời bạn nói. Thế nên hãy giữ sức, giữ hơi để làm tốt việc của mình. Còn sự phán xét của thiên hạ cứ nhẹ nhàng gạt bỏ. Cuộc đời này ngắn ngủi bạn không thể làm vừa lòng hết mọi người, chỉ nên làm hài lòng bản thân.

Phụ nữ im lặng trong thời điểm này là vàng. Bởi càng giải thích, càng khiến bạn mất điểm trong mắt người khác. Vả lại người đã không muốn hiểu, bạn có giải thích trăm lần ngàn lần cũng không thể nào làm thay đổi suy nghĩ của họ được.

Im lặng khi có ai đó tâm sự

Phụ nữ hãy im lặng khi có ai đó tâm sự với mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ai đó tâm sự, bạn hãy im lặng để lắng nghe những điều họ nói. Vì họ tin tưởng nên mới tìm đến bạn để trút nỗi lòng của mình, vì vậy bạn hãy tôn trọng họ. Có những chuyện chỉ nên im lặng để đối phương có thể trải lòng, đừng đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Nên nhớ người đang gặp bế tắc, họ chỉ cần một người có thể lắng nghe mình, chứ chẳng cần bạn đưa ra nhiều lời khuyên.

Khi nóng giận

Khi nóng giận, phụ nữ đừng lên tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang nóng giận, hãy kiềm chế cảm xúc, đừng mở miệng thốt ra những lời khiến người khác đau lòng. Có những lời nói sẽ trở thành cây kim mắc kẹt trong trái tim của người khác. Vì vậy đừng làm khổ nhau bằng những lời nói thốt ra khi nóng giận.

Im lặng khi không thích nói chuyện với đối phương

Khi không còn gì để nói, khi không thích đối phương, bạn hãy chọn cách im lặng. Bởi càng nói bạn sẽ càng dễ thốt ra những lời hoặc sáo rỗng. Người đàn bà khí chất nên biết im lặng để kết thúc câu chuyện, đồng thời cũng giữ được tôn nghiêm của mình. Đừng cố gắng bắt chuyện khi cả hai chẳng còn gì muốn nói với nhau.

Thay đổi thói quen xấu

Phụ nữ đừng nói quá nhiều về những gì mình sắp làm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nói với ai rằng bạn đang thay đổi thói quen xấu này, hoặc đang theo đuổi mục đích kia. Hãy im lặng thực hiện, khi thành công rồi, mọi người sẽ tự hiểu được những gì bạn đã cố gắng. Càng đánh trống khua chiêng về những điều mình làm, bạn càng khó hoàn thành.

Khi mọi người đang nói xấu ai đó

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là tránh xa những câu chuyện phiếm, tránh xa việc nói xấu người khác. Là người ngoài cuộc, bạn sẽ không hiểu được những chuyện bên trong. Vì vậy đừng phán xét hay chỉ trích một người khi bản thân chẳng biết gì về người ấy.

Nếu làm được những điều này, đàn ông sẽ vô cùng nể phục và yêu mến bạn.