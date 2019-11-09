Mẹ đơn thân làm được những điều này sẽ lọt vào ‘mắt xanh’ của Thần Phật, giàu có an yên cả đời

Phụ nữ yêu 09/11/2019 15:13

Đừng vội nản lòng hay tủi thân khi làm mẹ đơn thân. Bạn hãy sống cho thật tốt, thật đẹp để có được cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Nghiệp hay phúc đều do bản thân mình tạo ra. Dù ở hoàn cảnh nào bạn cũng phải sống cho thật tốt, thật đàng hoàng. Nhất là mẹ đơn thân, nhất định phải làm được những điều này để nhận nhiều phúc báo cho bản thân và con cái.

Không sân si, khẩu nghiệp

Dù ai nói ngả nói nghiêng, bạn cũng hãy bỏ ngoài tai. Cuộc đời của bạn đã quá gian truân, lận đận, vì vậy hãy chọn im lặng trước sóng gió, đừng tạo thêm nghiệp cho mình. Khi đã chọn làm mẹ đơn thân thì hãy tu tâm tích đức để có cuộc sống bình yên, con cái cũng được nhờ.

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Mẹ đơn thân đừng khẩu nghiệp, sân si - Ảnh minh họa: Internet

Người không ở trong hoàn cảnh của bạn sẽ không hiểu được những gì bạn đã trải qua. Cứ để họ nói cho đã miệng, sau đó sẽ tự im lặng thôi. Việc của bạn là phải cố gắng, nỗ lực sống cho thật tốt, đừng vì bất cứ chuyện gì mà khiến bản thân phải sân si, khẩu nghiệp.

Luôn có ý chí, suy nghĩ tích cực

Dù quá khứ của bạn có vất vả, đau thương đến mấy thì hiện tại, tương lai nhất định phải sống thật tốt. Chỉ khi bản thân suy nghĩ tích cực, cuộc sống của bạn mới tốt đẹp được. Đừng để những lời nói không hay khiến bản thân phải mệt mỏi, u sầu không yên. Hãy biến những điều đó thành động lực để mình sống tốt, sống đẹp hơn mỗi ngày.

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Một khi đã làm mẹ đơn thân hãy sống tích đức cho con - Ảnh minh họa: Internet

Làm mẹ đơn thân thì đã sao, bạn vẫn có quyền được sống hạnh phúc. Thế nên cứ bỏ ngoài tai những điều không hay, suy nghĩ tích cực và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Muốn làm đẹp cứ làm đẹp, muốn ăn ngon cứ ăn ngon. Đặc biệt là phải sống tích cực để làm tấm gương tốt cho con noi theo.

Không nhìn lại quá khứ

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Muốn hạnh phúc, đừng nhìn lại những chuyện đã qua - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hạnh phúc, bạn phải nhìn về phía trước, đừng ngoảnh đầu nuối tiếc những chuyện đã qua. Nỗi đau đã qua rồi, người đàn ông tệ bạc cũng đã rời đi, điều bạn cần làm là nỗ lực hết mình ở hiện tại. Đừng nhớ về quá khứ rồi tặc lưỡi tiếc nuối, đừng để hai từ "giá như" xuất hiện trong tâm trí của mình.

Đối xử tốt với những gì bản thân đang có

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Phụ nữ hãy trân trọng những gì bản thân đang có - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ, bạn bè, con cái, những người yêu thương mình là điều mà bạn cần phải trân trọng. Người tệ bạc đã đi rồi, sóng gió cũng đã qua, hãy trân trọng những gì còn lại. Hãy làm việc chăm chỉ để phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng con cái, đối xử chân thành với bạn bè. Trân trọng những mối quan hệ xung quanh và những gì bản thân đang có là cách để phụ nữ hạnh phúc.

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