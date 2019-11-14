Những điều khiến phụ nữ già trước tuổi sau khi lấy chồng

Có nhiều người phụ nữ sau khi lấy chồng trông trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Bên cạnh đó, có nhiều người sau khi kết hôn thì ngày càng già, ăn mặc lôi thôi, nhan sắc xuống dốc không phanh. Và đây là những nguyên nhân khiến phụ nữ ngày càng kém sắc sau khi lấy chồng.

Ai làm vợ, làm mẹ rồi cũng có nhiều nỗi lo. Ví dụ như lo chồng đi làm có ăn uống đầy đủ, con đi học có bị bắt nạt không. Hoặc chồng đi ngoài đường chạy xe có cẩn thận hay không. Rồi vô số nỗi lo khiến mái tóc của phụ nữ bạc dần, nếp nhăn trên gương mặt cũng xuất hiện nhiều hơn.

Phụ nữ thường có thói quen tận tâm và hy sinh. Họ suy nghĩ nhiều và thường lo lắng đủ thứ. Cũng vì điều này mà khiến nhiều chị em trông già trước tuổi.

Thế nên cách để phụ nữ hạnh phúc, tươi trẻ mỗi ngày là suy nghĩ tích cực. Đừng mải mê lo lắng cho chồng con mà không màng đến bản thân. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng để những nỗi buồn, nỗi lo khiến mình không có được một ngày sống vui vẻ. Vì vậy muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống.

Quá tiết kiệm

Khi đã trở thành người phụ nữ của gia đình, ai cũng có thói quen tiết kiệm. Có người còn không dám mua cho bản thân chiếc áo, cái quần quá đắt. Thậm chí đã lâu rồi cũng chẳng cho bản thân được ăn mặc đẹp và đi ra ngoài thư giãn, hưởng thụ.

Phụ nữ đừng quá tiết kiệm với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bởi trong suy nghĩ của họ lúc nào cũng đặt nặng việc tiền bạc. Họ quá tiết kiệm với bản thân nhưng lại không tiếc bất cứ thứ gì với chồng con. Đây là điều dại nhất của những người phụ nữ.

Lời khuyên cho bạn là đừng bao giờ tiếc với bản thân 4 thứ, tiền mua quần áo, tiền khám sức khỏe, tiền làm đẹp và tiền học thêm trau dồi kiến thức. Bởi càng tiết kiệm những thứ này, cuộc đời của bạn sẽ vô cùng thất bại.

Có suy nghĩ “sao cũng được”, không quan trọng vẻ ngoài

Phụ nữ dù còn độc thân hay đã lấy chồng cũng hãy nhớ một điều, phải đẹp, phải đẹp và nhất định phải đẹp. Một trong những cách giữ chồng hay nhất là xinh đẹp. Tuy nhiên đẹp không chỉ để giữ chồng mà còn khiến bản thân tự tin hơn trong cuộc sống. Dù có mang bầu, bạn cũng phải là bà bầu khí chất, xinh đẹp và sành điệu.

Phụ nữ đừng nghĩ lấy chồng rồi ăn mặc ra sao cũng được - Ảnh minh họa: Internet

Dù có là mẹ bỉm sữa, bạn cũng phải là người mẹ xinh đẹp nhất thế gian. Đừng viện cớ bận rộn mà bỏ bê bản thân không chăm sóc. Đừng viện cớ vì chăm con mà ăn mặc lôi thôi, tóc tai không chải chuốt, mặt mày không trang điểm hay không chăm sóc da.