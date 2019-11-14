Những điều khiến phụ nữ già trước tuổi sau khi lấy chồng

Phụ nữ yêu 14/11/2019 11:28

Dưới đây là những điều phụ nữ dại thường làm khiến bản thân già trước tuổi. Nếu bạn đang mắc phải một trong những điều đó, hãy thay đổi ngay.

Có nhiều người phụ nữ sau khi lấy chồng trông trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Bên cạnh đó, có nhiều người sau khi kết hôn thì ngày càng già, ăn mặc lôi thôi, nhan sắc xuống dốc không phanh. Và đây là những nguyên nhân khiến phụ nữ ngày càng kém sắc sau khi lấy chồng.

phu nu dai 1
Phụ nữ dại khi tận tâm hết lòng vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ, lo lắng cho chồng con

Phụ nữ thường có thói quen tận tâm và hy sinh. Họ suy nghĩ nhiều và thường lo lắng đủ thứ. Cũng vì điều này mà khiến nhiều chị em trông già trước tuổi. 

phu nu dai 2
Phụ nữ hãy quẳng gánh lo đi mà sống - Ảnh minh họa: Internet

Ai làm vợ, làm mẹ rồi cũng có nhiều nỗi lo. Ví dụ như lo chồng đi làm có ăn uống đầy đủ, con đi học có bị bắt nạt không. Hoặc chồng đi ngoài đường chạy xe có cẩn thận hay không. Rồi vô số nỗi lo khiến mái tóc của phụ nữ bạc dần, nếp nhăn trên gương mặt cũng xuất hiện nhiều hơn.

Thế nên cách để phụ nữ hạnh phúc, tươi trẻ mỗi ngày là suy nghĩ tích cực. Đừng mải mê lo lắng cho chồng con mà không màng đến bản thân. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng để những nỗi buồn, nỗi lo khiến mình không có được một ngày sống vui vẻ. Vì vậy muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống.

Quá tiết kiệm

Khi đã trở thành người phụ nữ của gia đình, ai cũng có thói quen tiết kiệm. Có người còn không dám mua cho bản thân chiếc áo, cái quần quá đắt. Thậm chí đã lâu rồi cũng chẳng cho bản thân được ăn mặc đẹp và đi ra ngoài thư giãn, hưởng thụ.

phu nu dai 3
Phụ nữ đừng quá tiết kiệm với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bởi trong suy nghĩ của họ lúc nào cũng đặt nặng việc tiền bạc. Họ quá tiết kiệm với bản thân nhưng lại không tiếc bất cứ thứ gì với chồng con. Đây là điều dại nhất của những người phụ nữ.

Lời khuyên cho bạn là đừng bao giờ tiếc với bản thân 4 thứ, tiền mua quần áo, tiền khám sức khỏe, tiền làm đẹp và tiền học thêm trau dồi kiến thức. Bởi càng tiết kiệm những thứ này, cuộc đời của bạn sẽ vô cùng thất bại.

Có suy nghĩ “sao cũng được”, không quan trọng vẻ ngoài

Phụ nữ dù còn độc thân hay đã lấy chồng cũng hãy nhớ một điều, phải đẹp, phải đẹp và nhất định phải đẹp. Một trong những cách giữ chồng hay nhất là xinh đẹp. Tuy nhiên đẹp không chỉ để giữ chồng mà còn khiến bản thân tự tin hơn trong cuộc sống. Dù có mang bầu, bạn cũng phải là bà bầu khí chất, xinh đẹp và sành điệu.

phu nu dai 4
Phụ nữ đừng nghĩ lấy chồng rồi ăn mặc ra sao cũng được - Ảnh minh họa: Internet

Dù có là mẹ bỉm sữa, bạn cũng phải là người mẹ xinh đẹp nhất thế gian. Đừng viện cớ bận rộn mà bỏ bê bản thân không chăm sóc. Đừng viện cớ vì chăm con mà ăn mặc lôi thôi, tóc tai không chải chuốt, mặt mày không trang điểm hay không chăm sóc da.

Phụ nữ thông minh theo đuổi những điều này, hạnh phúc, bình yên sẽ đến

Phụ nữ thông minh theo đuổi những điều này, hạnh phúc, bình yên sẽ đến

Không phải đàn ông, đây là những điều phụ nữ thông minh phải theo đuổi cho bằng được, dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ giữa chừng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc cách giữ chồng phụ nữ xinh đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 55 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này