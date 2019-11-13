4 thói quen ngớ ngẩn của phụ nữ khiến đàn ông không muốn về nhà

Phụ nữ yêu 13/11/2019 14:36

Nhiều chị em có những thói quen khiến đàn ông chán vợ, không muốn về nhà. Nếu không thay đổi, cuộc hôn nhân của bạn có nguy cơ đổ vỡ lúc nào không hay.

Dưới đây là những thói quen khiến phụ nữ tự tay giết chết hôn nhân của mình, đàn ông ghét nhất là điều số 4.

Nói nhiều, lặp đi lặp lại một chuyện

Biết rằng phụ nữ thương chồng mới nói nhiều, mới dặn dò đủ thứ. Nhưng việc “nhai đi nhai lại” một chuyện sẽ khiến đàn ông chán vợ. Thói quen này tưởng chừng tốt nhưng lại khiến hôn nhân đổ vỡ, những người vợ nên biết để tránh.

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Đàn ông chán vợ vì bị cằn nhằn quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không thể nào dạy dỗ chồng như những đứa con của mình được. Vả lại đàn ông có lòng tự trọng cao, khi nghe vợ nhắc nhở quá nhiều lần khiến họ cảm thấy không vui. Họ cho rằng vợ khinh thường chồng mới làm như vậy. Suy cho cùng, phụ nữ phải cư xử khôn khéo một chút, đừng để chồng chạy dài không muốn về nhà.

Không có thói quen nấu ăn ở nhà

Phụ nữ hiện đại thường khá bận rộn với công việc. Vì vậy họ vô tình để căn bếp của mình nguội lạnh. Nhưng về lâu dài điều này sẽ khiến cuộc hôn nhân của bạn cũng lạnh lẽo theo. Thế nên hãy tập tành nấu ăn, siêng năng hơn trong việc bếp núc.

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Phụ nữ không thường xuyên nấu ăn sẽ khiến chồng chán - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên nấu ăn ở nhà có rất nhiều cái lợi. Ví dụ như giúp bảo vệ sức khỏe gia đình, giữ được chân chồng. Đàn ông vốn rất thích ăn cơm gia đình, vì thế phụ nữ hãy chăm chỉ nấu nướng để giữ lửa hôn nhân.

Có thói quen chăm chồng như chăm con

Đàn ông có vợ nhưng vẫn thích có không gian riêng, thích tự do. Do đó họ không muốn vợ kiểm soát, quản lý cuộc sống của mình quá chặt. Họ không thích vợ lúc nào cũng kề cạnh, chăm sóc, quan tâm mình như những đứa trẻ.

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Phụ nữ đừng chăm chồng thái quá - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vợ thường xuyên mắc phải sai lầm này khiến đàn ông cảm thấy chán ngán cuộc hôn nhân của mình. Họ sợ bước chân về nhà phải chịu sự quản thúc thái quá của vợ.

Ăn mặc lôi thôi

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Phụ nữ dù ở đâu cũng phải xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ở nhà thường ăn mặc lôi thôi, đây là điểm trừ lớn nhất trong mắt đàn ông. Bởi cánh mày râu yêu bằng mắt, họ thích cái đẹp. Nhìn vợ luộm thuộm khiến họ cảm thấy chán ngán, không có động lực để về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vì vậy phụ nữ hãy cố gắng đẹp mọi lúc mọi nơi. Dù ở nhà, bạn cũng phải chăm chút bản thân để thu hút được sự chú ý của chồng.

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