Đừng bao giờ để anh ấy biết hết về con người của bạn

Muốn chồng suốt đời chỉ thích "ăn cơm nhà", không bao giờ có ý định tìm món ăn lạ miệng, lạ mắt hơn, phụ nữ nên biết những điều này để giữ lửa hôn nhân của mình.

Thế nên người đàn bà thông minh , hãy yêu nhưng đừng cho đi quá nhiều. Đừng để đàn ông hiểu quá rõ về con người của bạn. Bởi phụ nữ bí ẩn luôn là điều khiến đàn ông thích thú, muốn tìm hiểu và khám phá.

Đàn ông có tính chiếm hữu cao. Khi không có được, họ sẽ nỗ lực, chăm chỉ theo đuổi. Thậm chí họ có thể "lên núi đao xuống biển lửa" vì bạn. Nhưng khi đã có được rồi, họ sẽ "cả thèm, chóng chán".

Đừng cố gắng làm chồng hài lòng

Đàn ông khi đã thỏa mãn được rồi thì sẽ không biết trân trọng. Còn khi không cảm thấy hài lòng, chắc chắn họ sẽ khao khát có được. Phụ nữ không cần phải đáp ứng hết mọi yêu cầu vô lý của chồng.

Phụ nữ khôn ngoan không đáp ứng hết những điều chồng muốn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi càng phục tùng, bạn càng trở nên tầm thường trong mắt chồng. Thế nên hãy là người đàn bà khôn ngoan, đừng bao giờ làm hài lòng hay phục tùng mệnh lệnh của chồng 100%. Đây chính là bí quyết giữ chồng khéo léo nhất.

Hãy bỏ bê chồng

Đàn ông rất khó chịu khi bị vợ kiểm soát, quản lý. Họ thích tự do bay nhảy khắp nơi. Vì vậy phụ nữ hãy đáp ứng nhu cầu này của chồng. Cứ để anh ấy thoải mái sống với thế giới riêng của mình.

Phụ nữ phải biết bỏ bê chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng quản thúc quá chặt làm gì. Hôn nhân giống như sợi dây kéo căng quá sẽ đứt, buông lỏng quá sẽ vuột tay. Vì vậy hãy khôn khéo nắm buông đúng lúc, đúng thời điểm để làm cho cuộc hôn nhân của mình bền chặt hơn.

Đừng quá hiền lành

Phụ nữ càng hiền, đàn ông càng được nước lấn tới. Vì vậy hãy là người phụ nữ bình thường nhưng không tầm thường trong hôn nhân. Đừng để chồng có cơ hội chà đạp hay sỉ nhục lòng tự trọng của mình. Có những chuyện bạn nên mạnh mẽ, vùng dậy để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Đừng hiền lành, chịu đựng để người khác muốn làm gì thì làm.

Phụ nữ đừng quá hiền lành - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân phụ nữ hãy biết những điều này để tự bảo vệ chính mình. Đồng thời cũng khiến chồng suốt đời mê cơm vợ nấu chứ không bao giờ có ý định thưởng thức những món ăn lạ ngoài kia.