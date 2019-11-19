Chọn vợ có 3 điểm phong thủy đặc biệt này, đàn ông sẽ phát tài, ngồi không hưởng lộc

Phụ nữ yêu 19/11/2019 11:24

Đây là những đặc điểm của phụ nữ mang lại phong thủy tốt cho ngôi nhà, đàn ông may mắn lấy được sẽ phất lên như diều gặp gió.

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ thu hút tài lộc, mang lại phúc đức, vượng khí cho gia đình, đàn ông khôn khéo, may mắn lắm mới chọn được người vợ như thế này.

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Đặc điểm của phụ nữ mang lại vượng khí cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Miệng luôn nói điều tốt đẹp

Để thu hút tiền tài, phụ nữ phải có cái miệng hiền lành, luôn nói những lời tốt đẹp. Người nói chuyện có duyên sẽ có nhiều phúc lộc trời ban. Những người khác trong gia đình cũng hưởng nhờ may mắn từ người phụ nữ hiền lành, nhân hậu này.

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Phụ nữ hiền lành luôn là vật báu trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên khi đàn ông chọn vợ, hãy khôn ngoan. Đặc biệt phải tránh xa những kiểu như phụ nữ nói dối, độc địa, chuyên nói xấu người khác. Bởi kiểu người này lươn lẹo, ăn có nói không luôn khiến tài lộc của gia đình suy tàn. Không những vậy, họ còn làm ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của chồng.

Siêng năng, làm việc bằng chính đôi tay, đôi chân của mình

Sự thành công, giàu có nào cũng phải đánh đổi bằng nhiều thứ. Chắc chắn một điều giàu sang sẽ không bao giờ đến với người phụ nữ lười biếng. Kiểu người này thường mang lại nguồn năng lượng xấu cho những người xung quanh. Sự lười nhác, chán chường của họ sẽ khiến người đối diện cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống.

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Phụ nữ siêng năng sẽ giúp chồng giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn ông nên tránh xa kiểu phụ nữ chỉ biết ngồi không hưởng lộc này. Bên cạnh đó, đừng vướng vào những người luôn tìm cách hãm hại, hạ bệ người khác để tiến thân. Hãy chọn cho mình những người siêng năng, có ý chí, suy nghĩ tích cực. Bởi chỉ khi có tấm lòng thiện lương, họ mới tương trợ, giúp đỡ bạn có cuộc sống giàu sang như ý.

Tấm lòng trong sáng

Đây là đặc điểm quan trọng của người phụ nữ mà đàn ông nên chú ý. Ở phụ nữ, tâm hồn luôn là thứ quan trọng nhất. Người có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tâm địa ác độc thì cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc, may mắn cho ai.

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Phụ nữ có tấm lòng lương thiện sẽ mang lại nhiều phúc khí cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông hãy chọn người có tâm lương thiện, luôn thích giúp đỡ người khó khăn, luôn khoan dung độ lượng trước những sai lầm của người khác. Đây cũng là bí quyết hôn nhân hạnh phúc. Bên cạnh đó, bản thân bạn cũng được hưởng được nhiều phúc đức nhờ vợ.

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