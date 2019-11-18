Dưới đây là những điều phụ nữ thông minh thường đánh mất khiến cả đời phải sống trong tiếc nuối, dằn vặt.

Người quá khôn ngoan dễ chuốc buồn phiền vào người. Vì vậy phụ nữ đừng mong cầu bản thân quá thông minh, chỉ cần có trí tuệ vừa đủ là được. Trong cuộc sống, đôi khi phải giả ngốc một chút để được bình yên, suy nghĩ đơn giản mới có được hạnh phúc.

Những người thông minh thường tính toán khá nhiều. Họ luôn suy tính trong đầu làm như thế nào để có được những thứ mình cần. Đôi khi những điều đó khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Có câu “người ngốc mới có phúc, thông minh quá lại không tốt”.

Đánh mất hạnh phúc đích thực

Người đàn bà thông minh thường đánh đổi rất nhiều thứ. Họ đặt ra cho bản thân quá nhiều mẫu hình lý tưởng, luôn muốn tìm người thông minh, thành đạt hơn mình. Họ thích người đàn ông có trí tuệ, bản lĩnh nhưng thực tế người đàn ông như vậy lại thích những cô nàng đơn thuần, ngây thơ.

Phụ nữ quá thông minh sẽ mất đi hạnh phúc mình cần có - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích đi bên cạnh một người phụ nữ có chức vụ, trí tuệ cao hơn mình. Bởi họ sợ bị lép vế. Vì vậy họ khó chấp nhận một người vợ “trên cơ” mình. Do đó, đàn bà khôn ngoan đừng quá tỏ ra thông minh kẻo đàn ông "chạy dài".

Đánh mất nhiều niềm tin

Hầu hết phụ nữ quá khôn ngoan thường quá đa nghi và không tin tưởng vào ai, ngoài bản thân. Chẳng hạn họ hoài nghi về lòng người, về việc người khác có lợi dụng mình không. Điều này khiến họ không có ngày nào bình yên thật sự.

Phụ nữ đừng quá đa nghi - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đừng tỏ ra quá thông minh. Hãy suy nghĩ đơn giản một chút để có thể đón nhận được những điều hạnh phúc đến với mình.