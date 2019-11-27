Trong hôn nhân, phụ nữ dù có yêu chồng thương con đến mấy cũng phải chừa đường lui cho mình. Đừng đặt cược hết những thứ này để rồi khi xảy ra chuyện chỉ có bản thân bạn chịu tổn thất nặng nề.

Phụ nữ muốn hạnh phúc nên nhớ đừng hy sinh vì ai. Bởi trong hôn nhân chẳng ai có nghĩa vụ phải hy sinh vì người kia. Mối quan hệ vợ chồng là phải bình đẳng, hai bên cùng nhau gánh vác trách nhiệm.

Phụ nữ dùng hết thanh xuân của mình để tận tụy lo cho gia đình chưa chắc đã hạnh phúc. Đừng nghĩ bản thân đánh đổi tuổi trẻ, thời gian để chăm lo cho chồng con thì sẽ được đền đáp. Bởi đàn ông vô tâm lắm, họ luôn nghĩ phụ nữ hy sinh là chuyện bình thường. Họ nghĩ phụ nữ khi đã làm mẹ, làm vợ, ai cũng phải làm được điều này.

Hy sinh công việc

Phụ nữ đừng từ bỏ công việc vì chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng nghĩ hy sinh công việc để ở nhà nội trợ thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Bởi nếu bạn ở nhà, đồng nghĩa với bạn không có tiếng nói. Đàn ông miệng nói sẽ nuôi vợ nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận được khi vợ ngửa tay xin tiền mình. Thế nên dù có chuyện gì cũng đừng từ bỏ công việc khi bước vào hôn nhân.

Niềm tin

Phụ nữ càng tin cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng, càng ra đi với hai bàn tay trắng. Càng tin chồng chung thủy càng bị cắm sừng đau đớn. Vì vậy trong một mối quan hệ chỉ nên tin tưởng đối phương một phần. Phần còn lại hãy tin vào chính mình.

Phụ nữ đừng tin tưởng ai tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tin vào những gì mắt thấy, tai nghe để không phải chịu thiệt thòi. Phụ nữ sống đừng nên quá đa nghi, tuy nhiên cũng phải biết đặt dấu chấm hỏi trước nhiều vấn đề. Hãy dùng giác quan thứ sáu của mình để không bị lừa dối trong hôn nhân.

Tình yêu

Phụ nữ càng yêu càng thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều người đó sẽ càng đau nhiều. Vì vậy hãy dùng lý trí, đừng chỉ dùng con tim để cảm nhận. Khi yêu cần có một cái đầu lạnh và một trái tim ấm. Hai thứ đó dung hòa với nhau, đó là cách để phụ nữ hạnh phúc.