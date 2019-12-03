Đàn bà khi yêu thường rất mù quáng. Họ xem đối phương đôi khi còn quan trọng hơn bản thân. Họ có thể làm mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho người ấy. Nhưng đến khi tổn thương, họ mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã đánh mất những thứ quan trọng này.

Phụ nữ khi đã yêu thường có thói quen dựa dẫm. Dù hồi độc thân có tự lập đến mấy, khi yêu họ cũng muốn được đàn ông bảo vệ che chở. Tuy nhiên điều này khiến họ dần mất đi khả năng tự lập. Họ dần đánh mất đi bản lĩnh và khả năng giải quyết vấn đề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ vô cùng lao đao khi bị đàn ông bỏ rơi.

Phụ nữ khi yêu thường bỏ quên những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết phụ nữ khi vướng vào mối quan hệ yêu đương thường chỉ chú tâm vào người đàn ông bên cạnh. Những mối quan hệ khác, họ không thường để tâm đến. Điều này khiến cho cuộc sống của họ ngày càng tẻ nhạt, quanh đi quẩn lại chỉ có duy nhất một người. Và nếu người ấy biến mất, họ cũng chẳng còn gì để tựa vào.

Thanh xuân, thời gian

Phụ nữ đừng dại đánh đổi thanh xuân vì một người - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà lụy tình thường đánh mất đi thời gian, thanh xuân của mình. Khi yêu, họ dùng cả thanh xuân để ở bên cạnh, tận tâm vì một người. Nhưng khi người kia thay lòng đổi dạ, họ mới ngỡ ngàng nhận ra thời gian qua đã uổng phí như thế nào.

Giá trị bản thân

Người đàn bà khôn ngoan khi yêu không đánh đổi quá nhiều. Còn đàn bà dại chỉ biết yêu và vô tình đánh mất đi giá trị của bản thân. Khi người kia hết yêu, họ luôn tìm cách níu kéo. Nhưng thực tế, những việc họ làm chẳng mang lại kết quả gì mà còn khiến lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

Dù có chuyện gì cũng hãy giữ giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi hết yêu vốn rất nhẫn tâm, còn đàn bà lại muốn giữ cho bằng được. Vì vậy người cuối cùng bị tổn thương chỉ có phụ nữ.