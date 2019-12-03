15 câu nói thâm thúy của cổ nhân giúp phụ nữ vượt qua nhiều kiếp nạn

Phụ nữ yêu 03/12/2019 14:32

Sức mạnh của ngôn từ rất lớn. Có những lời giúp bạn vượt qua bế tắc, cũng có những lời dìm bạn sâu xuống bùn lầy, vì vậy phụ nữ muốn hạnh phúc hãy nhớ những lời này.

Dưới đây là những câu nói thâm thúy của cổ nhân giúp phụ nữ vượt qua được những khổ đau ở đời, dù có khó khăn bao nhiêu cũng sẽ sống một đời bình an.

1. Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng để vật chất chi phối tinh thần cũng như thể xác của mình. Đừng trở thành nô lệ của đồng tiền. Tiền quan trọng nhưng đừng vì tiền mà đánh đổi lòng tự trọng.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng sân si - Ảnh minh họa: Internet

2. Sống ở đời “chuyện gì nhịn được cứ nhịn, chuyện gì bỏ được cứ bỏ”, đừng sân si, sân hận mà cả đời mang vết thương sâu trong lòng.

3. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là không phàn nàn, không so bì, không áp đặt. Hãy suy nghĩ tích cực, việc của mình cứ làm tốt trước đã, đừng hơn thua, so đo với thiên hạ. Đồng thời cũng đừng áp đặt tư duy của mình lên người khác.

4. Hãy mở lòng, đối xử với mọi người bằng trái tim nhiệt thành nhất. Bởi khi cho đi những điều tuyệt vời, bạn sẽ nhận lại được những điều tuyệt vời không kém.

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Đàn bà khôn luôn hành thiện - Ảnh minh họa: Internet

5. Người đàn bà khôn ngoan nên hành thiện tích đức, đừng sân si, khẩu nghiệp. Nhẫn nhịn chưa chắc đã thiệt, đôi khi đó lại là điều khôn ngoan.

6. Có mệt đến mấy cũng đừng khóc quá nhiều, hãy nở nụ cười thật tươi để tinh thần thoải mái hơn mỗi ngày. Đừng vì những chuyện buồn phiền mà day dứt khôn nguôi.

7. Hạn chế ăn mặn, ăn cay, đừng vướng vào cờ bạc, cá cược. Có câu “cờ bạc là bác thằng bần”, đừng vì một phút vui chơi mà cả đời ôm hận.

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Phụ nữ đừng hơn thua để có một đời bình yên - Ảnh minh họa: Internet

8. Mặc kệ người khác đối xử tệ bạc với bạn như thế nào, bạn cũng hãy đối xử với họ một cách chân thành nhất. Đó là cách đối nhân xử thế khôn ngoan và thể hiện rõ ràng giá trị của bản thân.

9. Đừng vì việc nhỏ mà tính toán, đừng vì dục vọng mà say mê, đừng vì ham muốn mà ích kỷ, đừng tiền tài mà phiền lòng, đừng vì tình mà u sầu bi lụy.

10. Cuộc đời không phải lúc nào cũng như bạn mong muốn. Vì vậy đừng cầu mong hoàn hảo, chỉ nên nguyện ước một đời bình yên.

11. Luôn động viên bản thân và duy trì tinh thần ở trạng thái ổn định. Khi vui đừng cười quá lớn, khi khóc đừng khóc quá to. Hãy biết cân bằng cảm xúc của mình.

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Phụ nữ đừng khôn ngoan quá mức - Ảnh minh họa: Internet

12. Đôi khi người ngốc mới có phúc, kẻ khôn ngoan quá lại thất bại.

13. Hãy quý trọng bản thân trước khi trông mong người khác tôn trọng.

14. Cuộc đời chẳng cần gì nhiều ngoài gia đình êm ấm, bản thân an yên, những người xung quanh vô ưu, vô lo.

15. Tu chùa không bằng tu nhà, hiếu kính với cha mẹ cũng giống như đang dâng hương kính Phật.

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