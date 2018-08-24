Họa từ miệng ra, khẩu nghiệp đeo bám suốt đời khi phụ nữ không biết những điều này

Trong cuộc sống có những chuyện nên nói và những điều chỉ nên giấu kín. Thế nên phụ nữ hãy biết những nguyên tắc giao tiếp này để giảm bớt nghiệp cho đời mình.

“Họa từ miệng mà ra”, đây là điều không thể chối cãi. Lời nói có thể gây mất lòng và tổn thương cho người khác, thậm chí là khẩu nghiệp. Vì vậy phụ nữ phải biết cách nói chuyện sao cho khôn khéo, đừng tự tạo nghiệp cho bản thân mình. Không biết, không hiểu thì đừng nói

Phụ nữ không biết thì không nên mở miệng - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người vì muốn tỏ ra mình “biết tuốt”, là người thông thái tinh tường mọi thứ nên thường dạy đời người khác. Điều này thường thấy ở phụ nữ. Tuy nhiên, bạn nên nhớ phụ nữ nói ít sẽ sang, nói nhiều chỉ càng chứng tỏ bản thân chẳng biết gì. Thế nên những điều biết thì hãy nói. Khi đó những ý kiến của bạn sẽ được người khác tiếp thu và công nhận. Còn khi không biết mà cứ cố gắng cãi chày cãi cối thì sẽ bị người ta khinh thường. Một người khôn ngoan sẽ biết khi nào nên nói, khi nào chỉ nên im lặng để nghe ý kiến của người khác. Lời khuyên cho phụ nữ là đừng ngồi lê đôi mách, đừng nghĩ mình thông minh, đừng nói lời hoa mỹ. Khi đã hiểu thì đừng nói nhiều

Khi đã hiểu đừng đắc thắng, ngạo nghễ - Ảnh minh họa: Internet Một khi đã hiểu được vấn đề, đừng ngạo mạn, đừng dè bĩu và đùa cợt những người khác. Bạn nên nhớ khi hiểu ra một vấn đề khá nhanh, không có nghĩa là bạn giỏi hơn người khác. Cuộc sống của con người là không ngừng học hỏi. Có câu “đường dài mới biết ngựa hay”, đó là đạo lý thường tình ở đời. Thế nên đừng nghĩ người ta kém cỏi, bởi bạn chưa thể lường trước sau này mình sẽ gặp điều gì. Hãy sống khiêm tốn một chút, khi đã hiểu rồi thì đừng ba hoa. Nếu biết, bạn cũng đừng khoe khoang và huyễn hoặc bản thân là người giỏi giang. Người khôn sẽ im lặng, còn kẻ ngốc sẽ luôn miệng cho mình là giỏi. Giữ bình tĩnh, kiềm chế lời nói khi tức giận Nên kiềm chế tức giận và mở miệng nói những lời sai trái - Ảnh minh họa: Internet Ai cũng có những khoảng thời gian bực dọc, tức giận vì một điều gì đó. Đây là những cảm xúc khó tránh khỏi khi bạn sống trên cuộc đời này. Khi nóng giận, bạn sẽ khó kiềm chế được hành động và lời nói của mình. Và đó cũng là nguyên nhân khiến các mối quan hệ dần trở nên gay gắt và xảy ra xung đột. Đức Phật có nói: “Tức giận sẽ mang lại nhiều buồn phiền cho bản thân”. Vì khi nóng nảy, bạn sẽ gây ra những điều khiến bạn hối tiếc sau này. Phụ nữ sống ở đời đừng hơn thua với ai. Đôi khi im lặng lại là cách giải quyết tốt nhất. Khi tức giận, bạn hãy im lặng. Điều này đồng nghĩa với việc cho đối phương biết họ đã làm phật lòng bạn.

Muốn có nhiều phúc đức, phụ nữ đừng để mất những kiểu người quý nhân này Dưới đây là những kiểu người quý nhân, mang lại nhiều may mắn về đường tài lộc, sự nghiệp, phụ nữ đừng để mất kẻo hối hận không kịp.

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