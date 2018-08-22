Muốn có nhiều phúc đức, phụ nữ đừng để mất những kiểu người quý nhân này

Con người gặp nhau trong cuộc đời này đều do một chữ duyên. Có người khi gặp gỡ sẽ mang lại sự may mắn, hỗ trợ nhau trong đường làm ăn, tài lộc. Đó gọi là người có tướng quý nhân, luôn mang đến hạnh phúc cho người khác. Phụ nữ hãy giữ thật chặt những kiểu người này bên mình, nếu may mắn gặp được.

Ít có ai gặp được người ủng hộ những quyết định của mình tuyệt đối. Thậm chí đến cả anh em ruột thịt cũng chưa chắc đã ủng hộ và động viên mỗi khi bạn đưa ra quyết định nào đó. Có thể là vì họ không tin tưởng vào khả năng của bạn nên luôn tìm cách nói ra nói vào để bạn nhụt chí. Nếu gặp người ủng hộ bạn vô điều kiện hãy giữ họ thật chặt. Bởi hiếm lắm mới gặp được người hiểu và luôn đứng sau động viên, cổ vũ tinh thần cho mình.

Nếu gặp được kiểu người sẵn sàng đứng ra chỉ dạy bạn tận tình, hãy trân trọng họ. Người đó luôn ở bên cạnh, chăm sóc và quan tâm, giúp bạn nhận ra những điều đúng sai của mình. Họ không màng đến việc bạn sẽ vượt mặt và thành công hơn họ. Họ không màng đến việc bạn sẽ giỏi hơn họ trong tương lai. Đơn giản là vì họ thật sự yêu thương và muốn bạn được nhiều thứ tốt lành trong cuộc sống này.

Người lặng lẽ giúp đỡ, ủng hộ đam mê của bạn

Hãy trân quý những người luôn lặng lẽ ủng hộ những đam mê của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều trường hợp đến cả ba mẹ cũng không ủng hộ đam mê của con mình, huống hồ chi là người khác. Bởi ba mẹ nghĩ những đam mê của bạn vượt quá xa thực tế, không có gì là chắc chắn. Vì vậy họ ra sức hướng con theo những sở thích của mình. Thế nên khi bạn gặp được một người luôn ủng hộ những đam mê và sở thích của bạn, hãy biết ơn vì điều đó. Họ tin rằng bạn sẽ thành công nên luôn cổ vũ để bạn tự tin hơn. Cuộc đời này gặp nhau đã là duyên, tìm được một người thật sự hiểu mình quả thật phải tu ngàn kiếp.

Người luôn tôn trọng lời hứa

Không phải ai hứa cũng thực hiện được, vì rất nhiều lý do mà họ quên đi lời hứa của mình. Tuy nhiên nếu có một người bạn hay người thân luôn tôn trọng lời hứa với bạn, hãy giữ thật chặt người đó bên mình. Chẳng hạn họ hứa sẽ cho bạn một thứ gì đó, dù đã trải qua một thời gian dài, đến bạn cũng đã quên nhưng người đó vẫn nhớ. Đó là minh chứng họ luôn nhớ đến những lời mà bản thân nói với bạn. Có được người này bên cạnh, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực nhất.

Người giúp đỡ bạn lúc khó khăn

Người cùng bạn vượt qua những khó khăn là người bạn thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm khó khăn là giai đoạn thích hợp nhất để nhận ra bộ mặt thật của một người. Những người tìm đến với bạn vì chữ lợi sẽ không ở bên cạnh bạn lâu. Vì khi sa cơ, họ chính là người bỏ đi đầu tiên. Khi may mắn gặp được người đến với bạn không màng danh lợi, đồng nghĩa với việc bạn đã có người bạn thật sự. Có câu “bạn bè không cần chất lượng, chỉ cần số lượng”, vì thế hãy chọn cho mình một người bạn đúng nghĩa, thay vì kết giao với nhiều người.

Người lắng nghe tâm sự của bạn

Chia sẻ đôi khi dễ dàng hơn cả lắng nghe. Ít có ai ngồi lặng im để lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà bạn than vãn. Vì họ cũng mệt mỏi với những mối lo toan riêng nên không muốn chuốc thêm buồn phiền. Nhưng người bạn thật sự sẽ bất chấp tất cả mà nghe bạn lải nhải suốt ngày. Thậm chí còn cho bạn mượn bờ vai, lau nước mắt và vực dậy tinh thần cho bạn. Nếu gặp người này, họ sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn, không chỉ trong công việc mà còn trong cả chuyện tình yêu.