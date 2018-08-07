Hãy thử 5 điều này trước khi cưới để xem hai bạn có hợp nhau không!

Tuy nhiên, thỉnh thoảng có vài bất đồng và tranh cãi với nhau lại đóng vai trò khá quan trọng. Cãi nhau có chừng mực và biết cách hòa giải chiến tranh sẽ giúp mỗi người thấu hiểu về tính cách, quan điểm sống, thói quen và cả những giới hạn của đối phương. Vì vậy, nếu khi yêu hai bạn có những tranh cãi cùng nhau cũng đừng quá lo lắng. Bởi vì những trải nghiệm tưởng chừng “không vui vẻ” này sẽ giúp bạn nhìn nhận đối phương sáng suốt hơn.

Cãi vã là chuyện không vui mà bất cứ ai cũng không mong muốn. Đặc biệt nếu cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra những trận cãi vã sẽ dễ làm rạn nứt tình cảm, thậm chí là hôn nhân đổ vỡ.

Những đôi yêu nhau có thể sẽ thường xuyên có những buổi bên nhau vào cuối tuần, nhưng trên thực tế, số lần du lịch xa và dài ngày thì không nhiều. Gặp nhau thường xuyên, cùng trải nghiệm những điều thú vị ở nơi quen thuộc không thể nói lên rằng hai bạn thật sự hợp nhau trong tình yêu.

Nếu người ấy tỏ ra quá độc tài, ích kỷ, thậm chí là thô lỗ trong lời nói lẫn hành động khi hai người không thống nhất ý kiến thì bạn nên cân nhắc chuyện hôn nhân. Vợ chồng hợp nhau không phải là không bao giờ tranh cãi, mà là mỗi người biết nhường nhịn và tôn trọng đối phương, sẵn sàng hy sinh để gìn giữ hạnh phúc lứa đôi.

Thế nên, hãy sắp xếp một hay vài chuyến đi xa cùng nhau trước khi bạn quyết định chuyện về chung nhà với người ấy. Những điều xảy ra trong chuyến đi dài rất phong phú, có niềm vui, cũng có khó khăn, thậm chí là những sự cố bất ngờ. Lúc này, mỗi người sẽ có cơ hội nhận ra ưu khuyết điểm của đối phương và cả cách ứng xử lẫn ý chí, nghị lực của người ấy trong tình huống đặc biệt.

Hãy nhớ rằng, cuộc sống hôn nhân không bao giờ bình lặng như khi hai bạn yêu nhau. Do đó, bạn cần biết được đối phương có thật sự là điểm tựa vững chắc để bạn trao gửi cuộc đời hay không. Vì vậy, trải nghiệm trong những chuyến du lịch dài ngày càng tăng thêm cơ hội để bạn nhận thức được mình đã tìm “đúng người” hay chưa.

Đừng ngại ngùng mà thiếu đi sự chia sẻ khó khăn, nhọc nhằn với người ấy - Ảnh minh họa: Internet

Cùng nhau chia sẻ, gánh vác trách nhiệm

Khi hai bạn đã sẵn sàng cùng nhau xây dựng tổ ấm, cũng có nghĩa là phải chung vai san sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Đây chính là vấn đề trách nhiệm. Vì vậy, ngay khi còn yêu nhau, mỗi người không nên quá ngại ngùng mà thiếu đi sự chia sẻ khó khăn, nhọc nhằn với người ấy.

Khi bạn có vấn đề nan giải trong công việc, gia đình hay chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày cũng nên trò chuyện với đối phương. Nếu cần, hãy nhờ người ấy cho bạn lời khuyên và cả hành động giúp đỡ cụ thể. Những trải nghiệm khi cùng nhau đối mặt thử thách và tìm cách vượt qua sẽ giúp hai bạn hiểu trách nhiệm của nhau hơn. Sau này, cuộc sống gia đình sẽ càng hài hòa và ổn định dù có sóng gió thế nào đi nữa.

Cùng nhau đi mua sắm

Đi mua sắm cùng nhau chắc hẳn là việc mà nhiều đôi yêu nhau vẫn thường làm. Điều này thật sự có ích để hai bạn hiểu quan niệm về tiền bạc và thói quen chi tiêu của nhau. Các chuyên gia hôn nhân gia đình cho biết, rất nhiều cặp vợ chồng mới cưới thường đau đầu và dễ nảy sinh mâu thuẫn trong việc làm sao khắc phục kinh tế gia đình.

Vì vậy, cùng nhau có những buổi đi sắm sửa đồ đạc sẽ giúp hai bạn cân nhắc tốt hơn về tài chính, đồng thời cũng sẽ có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong tương lai, khi mà cả hai về chung một nhà.

Trước khi cưới, hãy cùng trải nghiệm những sở thích chung - Ảnh minh họa: Internet

Cùng nhau trải nghiệm những sở thích chung

Khi yêu, chuyện cùng nhau đi ăn, xem phim, dạo phố đã quá quen thuộc với hai người. Tuy điều đó cũng giúp hai bạn hiểu về tính cách, thói quen của nhau nhưng chưa đủ. Rất nhiều cặp vợ chồng không hợp nhau ở sở thích và đam mê.

Mỗi người đều có những niềm yêu thích riêng, vì vậy, hai bạn cần chia sẻ với nhau nhiều hơn để tìm ra điều gì chung nhất và hãy trải nghiệm chung với nhau. Chẳng hạn như đam mê những chuyến đi phượt, làm thiện nguyện hay ước mơ có một trang trại nhỏ chẳng hạn v.v… Khi mỗi người hiểu được những ấp ủ thầm kín của đối phương thì cả hai sẽ dễ dung hòa những điểm khác biệt hơn.