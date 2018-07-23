Đôi khi, chỉ vì một vài xích mích nhỏ mà không có cách giải hòa mâu thuẫn hợp lý cũng có thể đủ để khiến tình yêu tan vỡ. Xử lý xung đột mâu thuẫn trong tình yêu cần sự hợp tác từ hai phía thì tình cảm mới bền chặt và không tạo áp lực cho bất kỳ người nào.

Giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu để cả hai cùng hiểu nhau hơn và mạnh mẽ cùng nhau bước tiếp không hề đơn giản như nói lời yêu một người. Khi yêu, có vô số những mâu thuẫn nảy sinh trong tình yêu mà ta không thể kiểm soát được.

Các cặp đôi hãy nhớ những điều này để có thể giải quyết nhẹ nhàng những mâu thuẫn trong tình yêu mà không tự làm tổn thương mình và tổn thương người yêu của mình nhé.

Mâu thuẫn trong tình yêu là điều không tránh khỏi

Không lựa chọn im lặng để giải quyết

Im lặng không phải là cách giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu, nó chỉ khiến những mâu thuẫn đi vào bế tắc mà không thể nào thoát ra được. Im lặng tưởng chừng sẽ khiến những cuộc cãi vã trở nên bớt gay gắt hơn, nhưng nó sẽ gây ức chế trong tâm trạng của hai bạn, dẫn đến những hành động và quyết định không sáng suốt.

Bất kỳ trường hợp xung đột nào, tuyệt đối không được im lặng mà hãy cùng nhau ngồi xuống, trò chuyện và tìm ra hướng giải quyết dù cho hai bạn có còn muốn cùng nhau đi tiếp hay không.

Đừng bao giờ im lặng khi xảy ra mâu thuẫn

Trong tình yêu, đừng quá quan trọng ai đúng, ai sai vào thời điểm còn đang nóng giận, hãy trao cho nhau những lời an ủi, nhận lỗi vì những lời lẽ làm tổn thương nhau. Tự nhận lỗi không làm mất đi nhân cách của bạn, đó sẽ là những lời động viên để đối phương cũng tự tìm khuyết điểm của mình để cả hai nhìn nhận nghiêm túc nó, chấp nhận sửa đổi thay vì im lặng và cố chấp đổ lỗi cho nhau.

Không để câu chuyện cho người thứ 3 biết

Nếu không muốn “chuyện bé xé ra to” thì tốt nhất câu chuyện khi tranh cãi chỉ nên giữ riêng cho hai bạn, đừng để người thứ 3 xen vào sẽ rất rắc rối. Khi xảy ra xung đột, cách tốt nhất là hai người hãy lập tức xử lý nó và không để kéo dài.

Việc xử lý ngay sẽ giúp tránh được việc bạn đem những bức xúc của mình kể cho bạn bè hoặc người thân – những người luôn đứng lên bênh vực bạn dù đúng, dù sai. Do đó, một người trưởng thành hãy tự xử lý câu chuyện của mình, có vậy bạn mới có quyền giữ hay buông hạnh phúc của chính mình.

Hãy giữ mâu thuẫn là chuyện riêng của hai bạn

Không khơi lại chuyện cũ

Thời điểm nóng giận rất có thể một trong hai người sẽ nhớ lại những lỗi lầm ngày trước của đối phương rồi gợi lại làm lạc hướng vấn đề. Khi cãi vã, hành động tự nhiên của con người là tìm đủ mọi cách để bảo vệ bản thân mình, bảo vệ lý lẽ của mình. Tuy nhiên, các cặp đôi đừng lấy lại những chuyện cũ để đe dọa tâm lý người yêu mình, có thể sẽ chỉ làm câu chuyện căng thẳng hơn và đi vào ngõ cụt không thể giải quyết.

Hãy chỉ dừng lại phân tích cái đúng và cái sai ở vấn đề hiện tại, nhìn nhận nghiêm túc về tương lai để cùng nhau sửa đổi, đừng chấp vặt những chuyện trong quá khứ sẽ chẳng giúp chút nào trong việc giải quyết mâu thuẫn đâu.

Khơi lại chuyện cũ sẽ chỉ khiến người yêu mình bị tổn thương thêm mà thôi

Bình tĩnh và đặt mình vào vị trí của đối phương

Khi bạn mất bình tĩnh, hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương khi nhận những lời chỉ trích từ bạn xem liệu bạn có cảm thấy dễ chịu không? Khi bắt đầu yêu nhau, người ta thường trao cho nhau những lời nói và hành động ngọt ngào, cớ sao khi xảy ra mâu thuẫn lại dễ dàng nặng lời đến vậy?

Hãy nhớ rằng dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cả hai bạn vẫn cần phải giữ những lời lẽ tôn trọng nhau, không nói trống không hay nặng lời với đối phương. Đó là một cách để giảm nhẹ những cảm xúc tiêu cực khi tranh luận.

Giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu là việc đòi hỏi hai bạn phải thực sự khéo léo và có thiện chí giải hòa. Đừng quá cố chấp vì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Sau mỗi cuộc cãi vã, có thể chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, hoặc nếu không biết cách, có thể sẽ càng làm hai người xa nhau và dần dần khiến tình cảm rạn nứt. Hãy là người cư xử thông minh và tinh tế trong tình yêu, bạn nhé!