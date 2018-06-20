Những câu nói của vợ có thể cứu ngay tức khắc cuộc hôn nhân mâu thuẫn, cãi vã liên miên

Phụ nữ yêu 20/06/2018 14:48

Dưới đây là những câu nói của vợ có thể cứu vớt được lòng tự trọng của chồng và cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ.

Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình trong mỗi cuộc hôn nhân, nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực. Chồng giận, vợ bớt lời là điều quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ. Vai trò của phụ nữ trong gia đình vô cùng quan trọng, giúp gắn kết và hóa giải những cuộc xung đột không đáng có. Vì thế, khi vợ chồng cãi nhau, vợ nên nói những câu này để cứu vớt cuộc hôn nhân của mình, tránh những sai lầm đáng tiếc.

“Em xin lỗi”

Những câu nói của vợ có thể cứu ngay tức khắc cuộc hôn nhân mâu thuẫn, cãi vã liên miên - Ảnh 1
Câu xin lỗi chẳng mất mát gì mà còn giúp vợ chồng giải tỏa căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, bạn nên tập cho mình thói quen nói “cảm ơn” và “xin lỗi” một cách thích hợp nhất. Chẳng hạn khi vợ chồng cãi nhau, đừng cố tỏ ra hơn thua, tìm cách hạ thấp đối phương. Bạn phải thẳng thắn nhìn nhận lại lỗi lầm của mình. Nếu bạn sai, hãy nhận và xin lỗi. Một câu xin lỗi không mất mát gì mà còn mang lại hòa khí cho gia đình. Đừng vì lòng tự trọng thái quá mà không nhận lỗi, không chịu hòa giải.

“Em rút lại những lời vừa nói”

Những câu nói của vợ có thể cứu ngay tức khắc cuộc hôn nhân mâu thuẫn, cãi vã liên miên - Ảnh 2
Việc nhận lỗi là điều nên làm khi vợ chồng xảy ra xung đột - Ảnh minh họa: Internet

Nếu trong lúc cãi vã, bạn lỡ lời nói đụng chạm đến lòng tự trọng của đối phương, hãy xin lỗi và thay câu đó bằng những lời tốt đẹp khác. Đảm bảo khi nghe câu nói này của bạn, đối phương sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và suy nghĩ tích cực hơn. 

“Em có nấu món anh thích đó”

Nếu không thể giải quyết mâu thuẫn ngay lúc cãi vã đó, bạn hãy nấu những món chồng thích nhằm giải hòa. Bởi ai cũng có lòng tự trọng cao ngút trời, chắc chắn không ai nhận mình sai trong khi nóng giận. Người vợ khôn ngoan nên biết cách xoa dịu sự bực tức của chồng bằng những việc làm đơn giản nhất. Chẳng hạn như chuẩn bị những món ăn anh ấy thích để chồng tẩm bổ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đây là hành động thiết thực mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn. Khi cảm nhận được tấm lòng của bạn, chắc chắn anh ấy sẽ nguôi giận ngay.

“Anh nói đúng”

Những câu nói của vợ có thể cứu ngay tức khắc cuộc hôn nhân mâu thuẫn, cãi vã liên miên - Ảnh 3
Phụ nữ nên chấp nhận phần thiệt về mình một chút để gia đình êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này thể hiện tầm quan trọng của chồng trong lòng bạn, xác định rõ một điều bạn còn rất tôn trọng ý kiến và những lời nói của anh ấy trong lúc cãi vã. Trong lúc xung đột, có thể bạn sẽ khó nói những lời này, bởi ai cũng muốn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Hãy để dành lời nói đó để khi mọi chuyện lắng xuống. Khi nghe câu này từ bạn, chắc chắn anh ấy sẽ hành xử khác hơn. Là vợ chịu thiệt một chút cũng không sao, tuy nhiên đừng nhún nhường quá mà thiệt thân.

“Em cần anh”

Đa số vợ chồng cãi vã vì vấn đề tài chính, con cái và công việc. Là vợ, bạn nên đề cao giá trị của chồng trong gia đình, dù gì anh ấy cũng là trụ cột. Nếu cả hai bất đồng quan điểm trong việc gì đó, bạn hãy bình tĩnh nói rằng bạn cần anh ấy cùng nhau giải quyết. Bạn không thể nào quán xuyến mọi việc khi không có anh ấy bên cạnh. Dù muốn dù không, bạn cũng cần phải có một người đàn ông bên cạnh cùng an ủi và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Vì thế đừng dại mà việc gì cũng ôm vào người, không san sẻ cùng chồng. Một người vợ thông minh phải biết cách đề cao tầm quan trọng của chồng trong gia đình.

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