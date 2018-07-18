Gửi những người vợ: Đừng bao giờ để tình yêu bị bào mòn chỉ vì điều này...

Phụ nữ yêu 18/07/2018 17:33

Thực chất tình cảm các cặp đôi, các cặp vợ chồng dành cho nhau vẫn còn đấy, chỉ là họ vì quen với việc nhận lấy mà quên mất cách cho đi.

Đây chính là lý giải chính xác nhất cho câu hỏi: “vì sao yêu nhau càng lâu cảm xúc càng nguội lạnh?”

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Tại sao đã từng yêu nhau cuồng dại, đã nỗ lực không ngừng để không vuột mất nhau trong đời nhưng khi có được nhau lại dửng dưng, vô tâm và không thèm xót xa đến một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cưới nhau càng lâu sẽ không còn mặn nồng như trước gần như là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại như thế, tại sao đã từng yêu nhau cuồng dại, đã nỗ lực không ngừng để không vuột mất nhau trong đời nhưng khi có được nhau bạn lại dửng dưng, vô tâm và không thèm xót xa đến một nửa của mình.

Là vợ, bạn đã quá quen với việc được chồng yêu thương, nuông chiều. Quen với việc anh ấy vất vả lăn lộn kiếm tiền, cực khổ đủ đường chỉ cốt để lo cho vợ con mình cuộc sống đủ đầy, sung túc, để con cái sau này có thể có đủ điều kiện học tập nên người. Bạn xem những mệt mỏi, khốn khó của chồng là điều hiển nhiên, là trách nhiệm đàn ông nào cũng phải gánh vác.

Vì xem đấy là điều hiển nhiên nên bạn luôn mang chồng mình ra so sánh với chồng người khác, luôn cố đạp chồng mình xuống để nâng chồng người khác lên. Bạn quên mất rằng, trong lúc bạn đang tán chuyện, đang hả hê thì chồng bạn đang gắng sức để nỗ lực không ngừng.

Gửi những người vợ: Đừng bao giờ để tình yêu bị bào mòn chỉ vì điều này... - Ảnh 2
Đừng mải than phiền, trách móc nếu không dù yêu đến mấy đàn ông cũng chán ngán mà lạnh nhạt với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Là vợ, có bao giờ chồng trở về nhà bạn đón anh ấy bằng nụ cười tươi và vòng tay ôm chưa? Hay bạn luôn dùng khuôn mặt cau có, ánh mắt khó chịu do phải nấu nướng tất bật trong bếp. Dẫu biết rằng, đàn bà cũng đi làm, cũng làm ra tiền, bạn hoàn toàn bình quyền với chồng trong gia đình. Nhưng lửa ấm nơi gian bếp rất cần người phụ nữ ở đấy, để nhóm lên những yêu thương, để nêm nếm cho tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng qua những bữa cơm tối bên nhau.

Dẫu có mất thời gian, dẫu có bị mùi dầu mỡ ám lên người thì chỉ cần nhìn thấy chồng ăn ngon miệng, nghe anh ấy nói “anh cảm ơn em, bữa tối ngon miệng lắm” và đứng dậy thu dọn chén bát mang đi rửa thì còn hạnh phúc nào sánh bằng.

Nếu không giúp gì được cho sự nghiệp của chồng, phụ nữ hãy luôn khích lệ, động viên và lắng nghe. Đừng xem chồng là cỗ máy kiếm tiền, hãy cùng anh ấy cố gắng vì hôn nhân của cả hai.

Gửi những người vợ: Đừng bao giờ để tình yêu bị bào mòn chỉ vì điều này... - Ảnh 3
Đừng im lặng, đừng dùng chiến tranh lạnh để trừng phạt đối phương kẻo không chỉ không giành được phần thắng về mình bạn còn tự nghiền nát cuộc hôn nhân vốn dĩ đang hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, phụ nữ tâm lý, đảm đang bao nhiêu thì khi thành vợ thành chồng họ lại vô tâm bấy nhiêu. Họ quên mất rằng, vợ chồng sống với nhau cần có sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia. Đừng mải than phiền, trách móc nếu không dù yêu đến mấy đàn ông cũng chán ngán mà lạnh nhạt với vợ.

Giận nhau, hờn nhau đến mấy đàn bà đừng nói những lời khó nghe, cũng đừng xách vali về nhà mẹ đẻ. Hãy nhớ rằng trốn tránh chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn, chỉ khi thẳng thắn nhìn nhận sự việc và nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn thì mọi điều mới sáng tỏ, mới được giải quyết dứt điểm.

Vợ chồng bạn có thể có những cự cãi, bất đồng thậm chí mâu thuẫn đỉnh điểm nhưng sau tất cả, chỉ cần một lời xin lỗi, một vòng tay ôm thì cả hai vẫn là của nhau. Đừng im lặng, đừng dùng chiến tranh lạnh để trừng phạt đối phương kẻo không chỉ không giành được phần thắng về mình bạn còn tự nghiền nát cuộc hôn nhân vốn dĩ đang hạnh phúc.

Ở bên nhau càng lâu, nếu quên mất cách yêu thương nhau thì tình yêu sẽ biến thành tình nghĩa, sẽ chỉ còn tình đồng chí chứ không còn là tình thân.

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