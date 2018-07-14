5 sai lầm phụ nữ nào cũng mắc phải sau khi cưới, nếu không sớm thay đổi đừng trách chồng phụ bạc

Nếu vợ chẳng bao giờ chủ động hỏi chồng về một ngày của anh ấy, hỏi xem anh ấy muốn gì, cần gì thì chàng sẽ rất buồn lòng, thậm chí hụt hẫng.

Cưới nhau, các cặp đôi thường có xu hướng bình thường hóa mối quan hệ. Họ không còn săn đón, chăm sóc nhau nhiều như trước, càng không thường xuyên hỏi han động viên nhau vì nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, đàn ông, dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần được vợ lắng nghe, quan tâm đến mình.

2. Giữ khoảng cách với gia đình chồng

Lúc chưa lấy chồng, phụ nữ thường ra sức lấy lòng các thành viên gia đình người yêu để nhận được sự ủng hộ. Sau khi kết hôn, khi đã có được người đàn ông mình yêu rất nhiều chị em lại quay sang “trở mặt” với gia đình anh ấy.

Lúc này, chị em không còn cởi mở, không còn dùng sự chân tình để đối đãi với mọi người nữa. Thay vào đó, họ dùng sự dè chừng, giữ kẽ để tránh phải liên quan hay tốn kém tiền bạc vì gia đình chồng mà quên mất rằng chẳng người chồng nào có thể chấp nhận điều ấy.

Thực chất, đàn ông cũng “vỡ mộng” rất nhiều điều ở bạn từ ngày sống chung, chỉ là chàng không nói ra mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

3. Soi mói thói xấu của chồng

Đàn bà đừng nghĩ chỉ mỗi bạn hụt hẫng, thất vọng điểm nào đó ở chồng khi về chung một nhà. Thực chất, đàn ông cũng “vỡ mộng” rất nhiều điều ở bạn từ ngày sống chung, chỉ là chàng không nói ra mà thôi.

Việc cứ chăm chăm soi mói thói xấu, cứ mãi chê bai sở đoản của chàng sẽ khiến chồng dù hiền lành đến mấy cũng bực bội, khó chịu mà gây chuyện với vợ.

4. Ăn mặc xuề xòa

Muốn được chồng yêu phụ nữ ngoài đảm đang, khéo léo còn cần cả sự tươi trẻ. Đừng vì có chồng mà trở nên xuề xòa, ăn mặc tuềnh toàng. Sự dễ dãi ấy của bạn sẽ khiến hôn nhân trở nên cũ kĩ, nhuốm màu u ám. Đàn bà lấy chồng phải càng chăm sóc bản thân chu đáo hơn, phải không ngừng yêu thương chính mình, không ngừng làm đẹp kẻo chồng chán mà chạy theo nhân tình lúc nào không hay.

Đàn ông, dù yêu vợ đến mấy cũng có sĩ diện của mình, cũng có cái tôi cần được tôn trọng và không chấp nhận sự áp đặt - Ảnh minh họa: Internet

5. Muốn thay đổi chàng

Nếu nhận thấy những thói xấu ở chồng khó chấp nhận, thấy rằng mình sẽ không thể nào sống hòa bình với chúng tốt nhất bạn đừng lấy người đàn ông ấy làm chồng. Người xưa có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, nếu tính cách của chàng đã như thế thì dù bạn có dùng cả chục năm cũng không thể thay đổi được.

Việc cứ đinh ninh mình sẽ thay đổi được một người đàn ông, khiến anh ấy phải làm theo ý mình sẽ nhấn chìm hôn nhân của bạn. Bởi đàn ông, dù yêu vợ đến mấy cũng có sĩ diện của mình, cũng có cái tôi cần được tôn trọng và không chấp nhận sự áp đặt.