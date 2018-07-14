5 sai lầm phụ nữ nào cũng mắc phải sau khi cưới, nếu không sớm thay đổi đừng trách chồng phụ bạc

Phụ nữ yêu 14/07/2018 13:56

Nếu không sớm nhận ra những sai lầm này để kịp thời thay đổi, chị em đừng trách vì sao mình tốt nhưng vẫn bị chồng phụ bạc.

Muốn cuộc sống hôn nhân ấm êm, hạnh phúc, vợ chồng cả đời thương yêu, quấn quýt chị em chớ dại phạm phải những sai lầm “chết người” này.

5 sai lầm phụ nữ nào cũng mắc phải sau khi cưới, nếu không sớm thay đổi đừng trách chồng phụ bạc - Ảnh 1
Đàn ông, dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần được vợ lắng nghe, quan tâm đến mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Chẳng bao giờ chủ động hỏi han chồng

Cưới nhau, các cặp đôi thường có xu hướng bình thường hóa mối quan hệ. Họ không còn săn đón, chăm sóc nhau nhiều như trước, càng không thường xuyên hỏi han động viên nhau vì nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, đàn ông, dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần được vợ lắng nghe, quan tâm đến mình.

Nếu vợ chẳng bao giờ chủ động hỏi chồng về một ngày của anh ấy, hỏi xem anh ấy muốn gì, cần gì thì chàng sẽ rất buồn lòng, thậm chí hụt hẫng.

2. Giữ khoảng cách với gia đình chồng

Lúc chưa lấy chồng, phụ nữ thường ra sức lấy lòng các thành viên gia đình người yêu để nhận được sự ủng hộ. Sau khi kết hôn, khi đã có được người đàn ông mình yêu rất nhiều chị em lại quay sang “trở mặt” với gia đình anh ấy.

Lúc này, chị em không còn cởi mở, không còn dùng sự chân tình để đối đãi với mọi người nữa. Thay vào đó, họ dùng sự dè chừng, giữ kẽ để tránh phải liên quan hay tốn kém tiền bạc vì gia đình chồng mà quên mất rằng chẳng người chồng nào có thể chấp nhận điều ấy.

5 sai lầm phụ nữ nào cũng mắc phải sau khi cưới, nếu không sớm thay đổi đừng trách chồng phụ bạc - Ảnh 2
Thực chất, đàn ông cũng “vỡ mộng” rất nhiều điều ở bạn từ ngày sống chung, chỉ là chàng không nói ra mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

3. Soi mói thói xấu của chồng

Đàn bà đừng nghĩ chỉ mỗi bạn hụt hẫng, thất vọng điểm nào đó ở chồng khi về chung một nhà. Thực chất, đàn ông cũng “vỡ mộng” rất nhiều điều ở bạn từ ngày sống chung, chỉ là chàng không nói ra mà thôi.

Việc cứ chăm chăm soi mói thói xấu, cứ mãi chê bai sở đoản của chàng sẽ khiến chồng dù hiền lành đến mấy cũng bực bội, khó chịu mà gây chuyện với vợ.

4. Ăn mặc xuề xòa

Muốn được chồng yêu phụ nữ ngoài đảm đang, khéo léo còn cần cả sự tươi trẻ. Đừng vì có chồng mà trở nên xuề xòa, ăn mặc tuềnh toàng. Sự dễ dãi ấy của bạn sẽ khiến hôn nhân trở nên cũ kĩ, nhuốm màu u ám. Đàn bà lấy chồng phải càng chăm sóc bản thân chu đáo hơn, phải không ngừng yêu thương chính mình, không ngừng làm đẹp kẻo chồng chán mà chạy theo nhân tình lúc nào không hay.

5 sai lầm phụ nữ nào cũng mắc phải sau khi cưới, nếu không sớm thay đổi đừng trách chồng phụ bạc - Ảnh 3
Đàn ông, dù yêu vợ đến mấy cũng có sĩ diện của mình, cũng có cái tôi cần được tôn trọng và không chấp nhận sự áp đặt - Ảnh minh họa: Internet

5. Muốn thay đổi chàng

Nếu nhận thấy những thói xấu ở chồng khó chấp nhận, thấy rằng mình sẽ không thể nào sống hòa bình với chúng tốt nhất bạn đừng lấy người đàn ông ấy làm chồng. Người xưa có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, nếu tính cách của chàng đã như thế thì dù bạn có dùng cả chục năm cũng không thể thay đổi được.

Việc cứ đinh ninh mình sẽ thay đổi được một người đàn ông, khiến anh ấy phải làm theo ý mình sẽ nhấn chìm hôn nhân của bạn. Bởi đàn ông, dù yêu vợ đến mấy cũng có sĩ diện của mình, cũng có cái tôi cần được tôn trọng và không chấp nhận sự áp đặt.

Đàn bà nếu cứ dại khờ làm 4 điều này vì chồng thì đừng trách vì sao số mình khổ

Đàn bà nếu cứ dại khờ làm 4 điều này vì chồng thì đừng trách vì sao số mình khổ

Nếu cứ mãi hành xử thế này, cứ mãi làm điều này vì chồng đàn bà đừng hỏi vì sao mình khổ cực là thế mà vẫn không được chồng thương.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà có chồng sai lầm của đàn bà có chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 36 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này