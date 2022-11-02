“Em thà mang tiếng là người đàn bà cũ còn hơn ở lại bên anh để tự cứa vào mình những vết thương dài không biết đến bao giờ sẽ lành lại”

Phụ nữ yêu 02/11/2022 14:11

Phải chăng tôi sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu hạnh phúc trọn vẹn? Thôi thì tôi chấp nhận làm đàn bà cũ thay vì cứ tự cứa vào mình những vết thương không biết bao giờ sẽ lành lại. Anh vui duyên mới, còn tôi sẽ tự mình chữa lành vết thương.

Ngày quyết định mở lòng mình để đón nhận tình yêu của anh cũng là ngày tôi đã chuẩn bị tâm lý có thể mình sẽ lại bị tổn thương. Nhưng biết sao được, tôi không thể chịu đựng được nỗi cô đơn. Tôi muốn có người ở bên cạnh mỗi khi trái gió trở trời, có ai đó sẽ khoác cho tôi một chiếc áo mỏng. Tôi muốn có người quan tâm mỗi lần ốm đau bệnh tật. Nói thẳng ra là tôi sợ cô đơn. Và rồi tôi gặp anh sau cuộc tình dang dở 10 năm.

Anh là nhân viên mới của công ty tôi. Có thể nói, anh chẳng lãng mạn, chẳng ăn nói khéo léo nhưng ở bên anh, tôi có cảm giác rất an toàn. Tôi đến với anh bằng tâm thế của một người hoàn toàn mới trong tình yêu chứ không nghĩ mình đã từng trải qua cuộc tình nồng cháy. Vì vậy mà tôi hạnh phúc, vui vẻ hơn rất nhiều.

“Em thà mang tiếng là người đàn bà cũ còn hơn ở lại bên anh để tự cứa vào mình những vết thương dài không biết đến bao giờ sẽ lành lại” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết tin tôi đám cưới, ba mẹ ủng hộ hết mình. Họ mừng vì sau tất cả, tôi cũng tự thoát ra được vũng lầy của cuộc tình cũ 10 năm. Tôi cũng vui nhưng nỗi lo thì nhiều hơn. Lo vì không biết sau này cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ hạnh phúc không? Sau những gánh nặng cơm áo, anh có thay đổi không? Rồi cả tỷ nỗi lo khác kèm với sự sợ hãi nữa.

Sau đám cưới, tôi và anh sống chung trong căn nhà mà ba mẹ tôi cho làm của hồi môn. Anh vẫn đi làm, tôi ở nhà nội trợ kiêm bán hàng online. Công việc của tôi không mấy vất vả nhưng rất bận rộn, những lần hàng về là làm luôn tay luôn chân, không ngơi nghỉ.

Người ta thường nói những vấn đề về tiền bạc sẽ làm giết chết một mối quan hệ. Đúng thật là như vậy, anh là người rất tiết kiệm còn tôi lại tiêu xài hơi hoang phí. Cũng vì chuyện đó mà nhiều lần, vợ chồng tôi cãi vả đến không nhìn mặt nhau suốt mấy tuần liền.

Tuy đã là vợ chồng nhưng tôi cảm giác anh có rất nhiều điều giấu giếm không muốn cho tôi biết. Nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi khi phải bới móc, cố gắng tìm kiếm những bí mật của anh lắm rồi. Thôi thì cứ để vậy, tôi nghĩ sống được với nhau ngày nào hay ngày đó, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Nếu một ngày chán nhau rồi thì chia tay. Dẫu gì đây cũng không phải là lần đầu tôi phải nếm trải nỗi đau bị người khác ruồng bỏ. 

Bỗng có một thời gian, anh lặn mất tăm, không về nhà suốt nhiều ngày liền. Tôi sốt ruột điện thoại cho những người quen của anh nhưng chẳng ai biết anh đang ở đâu. Những ngày không anh, tôi khóc đến sưng mắt, nỗi cô đơn trống trải cứ kéo nhau về hằng đêm khiến tôi chẳng còn động lực gì để làm việc. Tôi thật sự mệt mỏi. Mới hơn 1 tuần, người tôi gầy xọp, không còn chút sức sống nào.

“Em thà mang tiếng là người đàn bà cũ còn hơn ở lại bên anh để tự cứa vào mình những vết thương dài không biết đến bao giờ sẽ lành lại” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, tôi tình cờ nghe tin anh đang qua lại với một người đàn bà lớn tuổi nào đó. Anh làm trai bao sao? Ai cũng hỏi tôi câu đó, nhưng tôi nào biết được câu trả lời. Anh cũng chủ động cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tự dưng tôi và anh trở thành người dưng như vậy đó. Nghe mà xót xa cả ruột gan. Có lẽ trong cuộc hôn nhân này, chúng tôi nợ nhau một lời chào tạm biệt. Có bắt đầu nhưng thiếu kết thúc, vậy có đủ để đau lòng không?

Phải chăng tôi sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu hạnh phúc trọn vẹn? Thôi thì tôi chấp nhận làm đàn bà cũ thay vì cứ tự cứa vào mình những vết thương không biết bao giờ sẽ lành lại. Anh vui duyên mới, còn tôi sẽ tự mình chữa lành vết thương.

Đàn ông không cần một người vợ phải nấu ăn thật ngon, chỉ cần một người sẵn sàng ngồi ăn cùng mình dù là ngọt, bùi, cay, đắng

Đàn ông không cần một người vợ phải nấu ăn thật ngon, chỉ cần một người sẵn sàng ngồi ăn cùng mình dù là ngọt, bùi, cay, đắng

Anh nhìn chị rưng rưng. Anh bảo may mắn khi có chị làm vợ. Anh bảo, đàn ông không cần một người vợ phải nấu ăn thật ngon, chỉ cần một người sẵn sàng ngồi ăn cùng mình dù là ngọt, bùi, cay, đắng. Món ăn không cần quá ngon, chỉ cần được nêm nếm yêu thương.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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